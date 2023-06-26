教大校長張仁良8月底卸任　憶收押所探反修例學生：社會係要和好

教育大學校長張仁良任期將於八月底屆滿，回顧過去十年校長生涯，最滿足是成功爭取為教大正名，由「教院」升格「教大」，並提高學與教水平；最深刻是反修例風波對大學校園的挑戰。



張仁良透露，至今有三名教大學生涉反修例案被定罪，校方一直有提供支援，並准許繼續學業。他說，難忘曾到收押所探望學生，「拎個電話傾，個小朋友一見到我就喊，我心都實埋。」他認為，與年輕人溝通十分重要，風波過後社會應要「reconciliation（和好）」，至於如何復和則交由從政者思考。



爭取教大正名最有滿足感 難忘反修例風波挑戰

張仁良自2013年起出任教大校長，八月底將正式離任，由現任學術及首席副校長李子建接棒。回顧過去十年校長生涯，他出席傳媒午宴時稱對工作成果感到滿意，尤其在2016年成功爭取教大正名，成為第八間資助大學，教學水平、收生及學生的就業等都較最初上任時有很大進步。

2019年爆發反修例風波，多間大學淪為警民衝突「戰場」，學生亦爭取與校長公開對話。張仁良表示，當時教大影響相對較細，強調以一視同仁的手法處理校園紛爭，「無論紅黃藍白黑都係我學生，𠵱個係我宗旨。」他認為，溝通十分重要，只要踏出第一步，願意坐下來，就可以溝通，「啲人話溝通，但都唔肯坐落嚟傾嘅，咁何來有溝通？」最後教大舉行20多場討論會，與學生交流意見。

好似睇電視咁有塊玻璃喺度，我第一次嚟，拎個電話傾，個小朋友一見到我就喊，我心都實埋。 張仁良

反修例風波期間，教大舉行校長公開論壇，張仁良直接與學生對話。（資料圖片）

三名教大學涉反修例案被定罪 准繼續學業

反修例風波發生至今四年，近四成被捕者是學生。張仁良透露，教大有三名學生涉反修例被捕和定罪，三人均獲准繼續學業。令他印象十分深刻的個案，是一名因藏有攻擊性武器被捕的學生，對方一度不獲准保釋，還押在荔枝角收押所。

他憶述曾前往收押所探望該學生，「好似睇電視咁有塊玻璃喺度，我第一次嚟，拎個電話傾，個小朋友一見到我就喊，我心都實埋。」其後該學生獲准保釋，期間在教大繼續學業，到上庭時已順利畢業。

張仁良說，該學生原可成為準老師，但因留有刑事案底，按照政府慣例是無法註冊。他認為，應否特別處理反修例被捕者，應交由從政者決定，「不過我覺得有時社會係需要reconciliation（和好），點樣reconciliation咁佢哋（從政者）諗啦。」張仁良表示，八大早前與懲教署簽訂合作備忘錄，支援在囚大學生在獄中繼續學業，承認遙距課程並安排學分轉移。

2017年，教大民主牆出現嘲弄蔡若蓮喪子字句。（資料圖片）

張仁良當時主動見記者，批評民主牆言論超越人性道德的底線，令人蒙羞。（資料圖片）

2017年民主牆大字報事件 校方收逾百封電郵

除反修例風波外，另一個令張仁良印象深刻的是2017年民主牆大字報事件，有學生在牆上張貼嘲弄時任教育局副局長蔡若蓮喪子字句。張仁良指事件是完全意料不及，憶述當時每日收到數百封電郵，「兩邊都鬧，一邊話點解啲學生唔出嚟踼咗佢，另一邊就話言論自由呢？保護學生。」校方最後翻查閉路電視，鎖定涉及兩名學生，並作出懲處。在民主牆使用守則上，張仁良指，透過與學生溝通解決，例如學生同意在塗鴉前，加膠片方便清潔工人事後清理，「覺得學生係可以傾，而且係reasonable（理性）。」

張仁良表示，會繼續擔任交通諮詢委員會主席的職位。（資料圖片）

校長任期結束在即，張仁良笑言，首要工作是搬屋，又指過去擔任校長期間，大部份時間要出差，經常不在家，退任後會把握時間多陪伴太太。他表示，會繼續留在香港，如有公職對他招手，不論是否有薪酬，只要有意義亦會出任。