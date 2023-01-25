踢西瓜波、彈波子喚課外回憶　教大展覽展出「山狗校長」簽名棒球

「山狗校長」盧光輝曾創立首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，故事被改編成電影《點五步》，而除了棒球，那個求學時代的青蔥歲月，學生們的課外活動回憶可能還包括西瓜波、彈波子、飛行棋、足毽。



香港教育大學香港教育博物館與香港課外活動主任協會共同籌辦課外活動展覽，展覽以「課堂外的學生歲月」為主題，展出近200張珍貴圖片和藏品，當中包括盧光輝曾使用過的球棒、手套及親筆簽名棒球，也有全國人大前常委范徐麗泰中學時代奪音樂節冠軍的歷史照片，西瓜波、足毽等具有年代感的玩意同意展出。



教大學術及首席副校長、教育承傳計劃顧問委員會主席李子建表示，即使如今科技發達，學生多了不少電子化的課餘活動或遊戲消遣，但仍要保持多元化。無論何時，課外活動的本質核心都應發揮學生興趣所在。



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展覽分五大部份 展品印記著課外活動歡樂時光

行入展館，五顏六色的展板陳列在室內，展示著近200張照片、藏品等物件。每一個物件背後，都刻著某一段歲月的課外活動歡樂時光。

教大圖書館館長鄭保瑛表示，課外活動大致分為五個種類，包括體育、學術、興趣、服務及藝術，展覽因應此五大種類分成五個主題，每個主題下選取相應的經典圖片或物件展覽。主要策展人之一香港教育博物館館長鄧穎瑜表示，展覽獲得逾40間學校及團體的鼎力支持，捐出有代表性、有展覽價值的照片或物件。

香港教育大學學術及首席副校長李子建（左）、教大香港教育博物館館長鄭穎瑜（中）、教大圖書館館長鄭保瑛（右）（香港教育大學提供）

《點五步》「山狗校長」盧光輝在世時捐出球棒及手套

在體育主題相關的展覽中，放置著「山狗校長」盧光輝的物品。鄧穎瑜介紹，當年盧光輝時常跟隨父親去看棒球賽，本覺沉悶興趣寥寥，但因賽后均可食到春卷，便時常去，久而久之得到熏陶、對棒球加深興趣並願意嘗試，為日後職業從事棒球運動打下基礎。

籌備展覽時盧光輝尚在世，他慷慨分享幼時故事，並捐出教練球棒、手套及集結自己和隊員簽名的棒球用於展覽。

盧光輝曾使用過的球棒、手套及簽過名的棒球。（劉夢婷攝）

勿讓膠質西瓜波在新一代港人記憶中消失

舊時香港學校用地有限，校方禁止學生踢皮質波，以免破壞窗戶等設置，於是學生便踢體積更小的膠質西瓜波。現時的運動場地已日趨完善，愈來愈少年輕人接觸西瓜波，恐在新一代港人記憶中消失。

戲劇大師鍾景輝1954年前就讀培正中學時，便在校際戲劇比賽獲得粵語中學組個人優異獎，培正中學將錦旗捐出展覽。

戲劇大師鐘景輝曾在中學時期獲得校際戲劇比賽粵語中學組個人優異獎。（劉夢婷攝）

AR重現范徐麗泰朗誦節奪冠相 可體驗手工製足毽

在懷舊古早的展覽氛圍中，有科技新潮的一隅。其中有AR（增強現實）的裝置，可將不同卡片放置在感應裝置上，緊接著屏幕便會顯示視頻。其中「音樂朗誦節」卡片會顯示全國人大前常委范徐麗泰的舊相，重現她當年憑藉自製竹笛在音樂節奪冠的歷史照片。此外還有學校水運會、學校運動會、境外遊學團等卡片，令參觀人士可隨意參觀學校大型活動。

展覽中還添加小趣味，在近大門位置放置一部「足毽扭蛋機」。足毽現時罕見，卻是上一代學生課後的歡快活動項目，展覽安排觀眾可體驗足毽手工製作全過程。參觀者可投入一枚代幣進入，便可得到一個裝著足毽原材料的扭蛋，參考寫著製作過程的展板，則可順利製成足毽。

教大圖書館館長鄭保瑛表示，以往香港物質條件匱乏，一個毽子、一副棋子就足以令學生快樂，隨著科技發展，有學校會購置飛行模擬器等五花八門的物件，寓學習於遊戲中。

2020年初已開展 因疫情未能向公眾開放

鄧穎瑜表示，展覽原本2020年1月便已準備就緒，奈何疫情爆發後，普通公眾進入校園不易，因此公開展覽一再擱淺。現時疫情好轉，各項防疫措施隨即放開，因此可接待公眾，安排周一至周日，上午10點至下午5點開放，公眾假期除外。