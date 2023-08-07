陳校長免費補習天地提供ChatGPT平台　料3,000基層生受惠

生成式人工智能如ChatGPT正衝擊教育模式，服務基層學生的「陳校長免費補習天地」，2021年8月設有網上學習平台，提供逾5,000條學習影片供學生使用，平台之後再整合教學影片、完善搜尋功能、增設ChatGPT問答機械人等，今（7日）起全面開放予補習社的師生使用，料有3,000個基層學生受惠。創辦人陳葒表示，不擔心學生依賴ChatGPT學習，認為最重要教懂學生利用工具，輔助自己得到想要的知識。



陳校長指不擔心學生依賴ChatGPT，認為網上方式呈現學習知識與紙本無異，最重要是「得唔得到你想要嘅知識」。（盧翊銘攝）

陳校長：ChatGPT可解決學生大部分問題

「陳校長免費補習天地」過去十年製作逾5,000多條教學片，涵蓋小一至中六的中英數科目，2021年8月推出網上平學習平台，首階段將所有學習片段上傳，整合、分類及歸納成不同單元，只限補習天地學生使用，學生觀看影片後可做小測驗評估。

去年8月平台展開第二階段，新增影片搜索功能、有義工教師解答學生疑難的「學生發問專區」，和即時解答學生問題的ChatGPT問答機械人功能，並安排100對師生試用及提供意見，內部再改善平台系統，今日起平台新功能將全面開放予「補天」所有師生使用，料有3,000基層生受惠。

教育大學高級研究助理李家軒簡介平台時表示，雖然設有討論區讓學生發問，惟缺點是非即時回覆，或令學生失去即時學習興趣，所以隨科技發展增設ChatGPT解答工具。他舉例，當問到詩詞絕句和律句分別，機械人並非直接提供答案，而是會針對答案作解釋，引導學生思考。他又指ChatGPT提供的答案未必完全正確，須加以思考分析，呼籲學生善用功能，勿將所有功課交給ChatGPT完成。

平台第2階段增設影片搜索功能、讓義師解答學生疑難的學生發問專區，以及即時解答學生問題的ChatGPT問答機械人功能。（盧翊銘攝）

陳校長不擔心學生依賴ChatGPT 指最重要獲得想要知識

陳葒致辭時認為，ChatGPT能夠為學生提供適時的學習支援，若果教懂學生掌握ChatGPT，可協助他們解決一半的學習困難。他指，希望完善網上學習平台，日後可推展至全港基層學生使用。

被問到會否擔心學生依賴ChatGPT，不會主動翻閱書本尋找答案，陳校長表示不擔心，認為網上方式呈現學習知識與紙本無異，最重要是「得唔得到你想要嘅知識」。他續指，平台增設ChatGPT功能，可以令甚少接觸IT的基層學生，有更加多熟習和應用AI的機會。

教育大學副教授容煒灝亦指，人工智能勢不可擋，大家必定會運用，認為與主流教育可互相配合。他相信學校教師有留意相關技術，並鼓勵學生不應過分依賴。至於補習天地的網上平台方面，他指，「補天」一直強調ChatGPT為「學習過程」，除了答案外亦包涵解釋及思考過程，同時鼓勵學生運用平台是「作為學習，而唔係幫你做功課」。

「陳校長免費補習天地」今日（7日）公布在「補天網上學習平台」增設多項新功能，包括搜索影片功能、學生發問專區，更與時並進推出ChatGPT問答機械人。（盧翊銘攝）

自小學二年級受惠於免費補習服務、現為中二學生的Aily，早前已試用平台的新功能。她表示，網上學習已成為學生常用的學習模式，指平台的學生發問專區有不同資訊，曾在專區上發問過數學問題，義教老師均能夠詳細解答，至於ChatGPT問答機械人則能夠即時回答問題，並可以再追問獲解答。

容煒灝（右一）指，人工智能勢不可擋，大家必定會運用，認為主流教育及副教育互相配合。（盧翊銘攝）

陳校長：等今日已等了十年 冀網上平台可配合面授

陳葒分享設立平台初衷時指，由2013年已計劃建立網上平台幫助基層學生，花了十時間令計劃落成，令平台逐步發展成形。他指，「補天」的學生的學習基礎能力較差，學習動力及動機亦不強，故特意設計淺白易明的影片，再加上例子向學生講解。他表示，當初未有資源製作平台，稱「錢又難，人又難」，後來有幸得到有心團隊資助，配合教大團隊的學科支援終能成事。

陳葒表示，截至上月，「補天」1對1的義務補習人數，已達到逾2萬對師生。他指出免費補習一星期只有一次，而且未必每天都有義務老師，如學生想學習更多知識，在現今網上自學年代，網絡平台最適合他們，「任何時間佢哋都可以上網自學，根據自己速度、需要、程度搵唔同教學」，又指平台未來除了學科以外，陸續亦會增加才藝及非應試知識等。

陳葒指，會視乎網上平台第二階段的推行情況，再決定平台下一步發展方向。（盧翊銘攝）

平台下一階段未有具體方案 先觀察學生使用情況

至於網上平台下一階段發展，陳校長指，暫時未有具體方案，第二階段會先觀察學生運用AI、平台及與義教老師之間交流的情況，其後會再諮詢學生的意見，另外大學團隊亦會做自學方面的測試。他指，最終目標是網上平台可以配合本身1對1的面授安排，效「既有面對面情義上嘅支援，亦都可以配合自學」，以成功提升每一位學生的學習成效。