ChatGPT｜港大解禁9月起准用生成式AI工具　學生每月限發20個指令

生成式人工智能（Generative artificial intelligence, GenAI）面世後，成為大學生撰寫論文工具，香港各間大學對使用生成式人工智能此政策不一，首間禁止學生使用「ChatGPT」做功課的香港大學取態有變，在今日（3日）宣布將於9月新學年，免費為師生提供AI應用程式供教與學之用，包括「ChatGPT」等生成式人工智能工具，學生每月限發20個指令。



上月通過 GenAI 政策 視AI素養是重要溝通能力

港大教務委員會於6月通過就教與學使用 GenAI 的全面政策。新政策確認，同學具備有效掌握和應用GenAI 工具的能力至為重要，是口語、寫作、視像及數碼等四種重要溝通傳播能力以外，同學須具備的第五種重要能力。另外，港大於今年4月已提供 ChatGPT供教學人員及獲批准的學生使用。

香港大學副校長何立仁解釋，先前未能確保所有同學能夠公平地取得使用GenAI應用程式，加上要確保考試過程受安全保密，保證考試可靠且有效。

港大將在9月新學期免費為師生提供「Microsoft OpenAI 」及「 Dalle-E 」等GenAI應用程式供教與學之用，每位學生每月均有20次使用應用程式的限額。香港大學協理副校長趙寶貽指，由港大提供的應用程式，使用過程中資料不會外洩，具一定安全性。

學生每月限發20個指次 港大冀學生「問得smart啲」

香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟認為，每月20個指令限額為合理數量，「你知道自己有上限，就會問得smart（聰明）啲，就唔好亂咁問。亂咁問一下用晒，我都幫唔到你。you need to be smart in your initial questioning。（起初提問就要問得聰明）」，並指會檢察各科目的使用頻率等情況，按需要再做調整。

港大表示，因應 GenAI 在教學上帶來的挑戰，同學在使用 GenAI 工具完成作業或其他學習任務，必須適當地說明資料出處和引用來源等，老師需向學生明確說明並提供指引。此外，教學人員在鼓勵同學運用GenAI 完成作業的同時，需積極嘗試以不同的評核方式，包括不允許上網尋找資料的考試、口頭答辯、課堂現場示範及解說，及同學間互相評核等，藉以評定同學的學習成果。

利用檢測系統辨識抄襲

伍麗娟指，學校會利用檢測顯示抄襲AI程度的指標工具，分數較高的學生，會安排與老師溝通情況。香港大學協理副校長趙寶貽亦指，不希望學生「原汁原味」使用AI生成的內容，會安排口試，要求學生解釋答案及分享其想法。

教員對使用AI學習意見不一

至於教員對使用AI應用程式態度，港大教與學創新中心總監陳嘉玉意見不一，方會儘量幫助及支援他們使用：「你都知道社會上，死啦，GenAI出嚟會唔會攞我飯碗啊……咁有好多呢啲唔同（意見）。」

何立仁表示，教員和同學能有效掌握應用 GenAI 工具，對教與學非常重要，並指目標不單要他們具備相關的能力，更要成為能探索發揮 GenAI 應用潛力以造福人類的先導者。

港大已獲得大學教育資助委員會最新設立的科教創新基金逾 1,570 萬元資助，大學會善用撥款，在各個學術領域應用 GenAI 提升教與學。