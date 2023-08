ChatGPT｜港大解禁9月起准用生成式AI工具　學生每月限發20個指令

生成式人工智能(Generative artificial intelligence, GenAI)面世後,成為大學生撰寫論文工具,香港各間大學對使用生成式人工智能此政策不一,首間禁止學生使用「ChatGPT」做功課的香港大學取態有變,在今日(3日)宣布將於9月新學年,免費為師生提供AI應用程式供教與學之用,包括「ChatGPT」等生成式人工智能工具,學生每月限發20個指令。



上月通過 GenAI 政策 視AI素養是重要溝通能力

港大教務委員會於6月通過就教與學使用 GenAI 的全面政策。新政策確認,同學具備有效掌握和應用GenAI 工具的能力至為重要,是口語、寫作、視像及數碼等四種重要溝通傳播能力以外,同學須具備的第五種重要能力。另外,港大於今年4月已提供 ChatGPT供教學人員及獲批准的學生使用。

香港大學副校長何立仁解釋,先前未能確保所有同學能夠公平地取得使用GenAI應用程式,加上要確保考試過程受安全保密,保證考試可靠且有效。

港大將在9月新學期免費為師生提供「Microsoft OpenAI 」及「 Dalle-E 」等GenAI應用程式供教與學之用,每位學生每月均有20次使用應用程式的限額。香港大學協理副校長趙寶貽指,由港大提供的應用程式,使用過程中資料不會外洩,具一定安全性。

學生每月限發20個指次 港大冀學生「問得smart啲」

香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟認為,每月20個指令限額為合理數量,「你知道自己有上限,就會問得smart(聰明)啲,就唔好亂咁問。亂咁問一下用晒,我都幫唔到你。you need to be smart in your initial questioning。(起初提問就要問得聰明)」,並指會檢察各科目的使用頻率等情況,按需要再做調整。

港大表示,因應 GenAI 在教學上帶來的挑戰,同學在使用 GenAI 工具完成作業或其他學習任務,必須適當地說明資料出處和引用來源等,老師需向學生明確說明並提供指引。此外,教學人員在鼓勵同學運用GenAI 完成作業的同時,需積極嘗試以不同的評核方式,包括不允許上網尋找資料的考試、口頭答辯、課堂現場示範及解說,及同學間互相評核等,藉以評定同學的學習成果。

利用檢測系統辨識抄襲

伍麗娟指,學校會利用檢測顯示抄襲AI程度的指標工具,分數較高的學生,會安排與老師溝通情況。香港大學協理副校長趙寶貽亦指,不希望學生「原汁原味」使用AI生成的內容,會安排口試,要求學生解釋答案及分享其想法。

教員對使用AI學習意見不一

至於教員對使用AI應用程式態度,港大教與學創新中心總監陳嘉玉意見不一,方會儘量幫助及支援他們使用:「你都知道社會上,死啦,GenAI出嚟會唔會攞我飯碗啊……咁有好多呢啲唔同(意見)。」

何立仁表示,教員和同學能有效掌握應用 GenAI 工具,對教與學非常重要,並指目標不單要他們具備相關的能力,更要成為能探索發揮 GenAI 應用潛力以造福人類的先導者。

港大已獲得大學教育資助委員會最新設立的科教創新基金逾 1,570 萬元資助,大學會善用撥款,在各個學術領域應用 GenAI 提升教與學。