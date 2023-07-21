生產力局辦「知創空間」體驗AI　資優學苑指學生憂被ChatGPT挑戰

生成式人工智能(AI) 如ChatGPT在學界愈來愈普及，由香港生產力促進局轄下「知創空間」 (Inno Space) 主辦的「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」於今明兩日舉行。



香港資優教育學苑在活動上指出，曾進行研究顯示，愈半受訪學生擔憂會被ChatGPT「挑戰」。不過，有中學校長表示，校內曾應用AI錄影課堂，程式會自動分成課堂重點，亦出題目，形容「真係正到暈！」



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香港資優教育學苑在3個月前進行內部研究，訪問了8000個資優中小學生對ChatGPT的看法，有超過一半以上中學生對ChatGPT感到擔憂，覺得是在「挑戰」他們，有受訪中學生建議其他學生有限制以及誠實地使用ChatGPT，以確保大家能公平使用。

「AI變得普及個個都用就會變得平等」

資優教育學苑院長及香港STEAM教育學會全席黃金耀表示，不認為AI會令「有能力的人更有能力，冇能力的人更差」，他指出：「我覺得反而倒轉，如果AI變得普及個個都用就會變得平等。」黃金耀認為AI有助協助學生，「ChatGPT其實幫到sen、有讀寫障礙嘅學生，可以解決到社會面對嘅問題。」

中學校長：教師用AI自動分成重點和題目

香港電腦教育學會主席及香港聖公會何明華會督中學校長金偉明提到，人工智能對於中學老師也有很大幫助，有老師在補課時曾運用過AI協助，「老師用App錄低成個課堂嘅內容，然後個App可以自動分成課堂嘅重點、有擇要甚至準備咗題目同解釋畀學生，仲要有埋課堂相關影片，真係正到暈！」

金偉明又提到，「喺工作世界入面，有一個識AI同另一個唔識AI嘅人，老闆會揀個識AI嘅人，因為佢哋識運用科技做野可以更有效率。」

應教導學生如何用AI而非害怕

香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授表示，教小朋友除了教導知識外，教導他們如何學習亦非常重要，「ChatGPT的確可以取代到某啲工作，但同時衍生咗好多工作，所以人都應該認識ChatGPT。」他強調，「我哋應該更正面回應人工智能，而唔係擔心被取代。依家老師嘅培訓係如何將AI融入到教導入面。」

江紹祥都提到香港要在世界立足、有競爭力的話便需要促進以及推動人工智能的發展。「不過喺推動嘅同時要照顧其他未有機會運用嘅同學，我哋唔應該令學生驚運用AI，而係應該教佢地點正確運用。」

「Summer TechEd Fest 」今明兩日於生產力大樓舉行，現場設有五個 STEM Fun 體驗區、38 個工作坊、39個互動攤位、23 個親職教育講座等超過90 個與 TechEd 相關的活動。活動與六大科創教育主題有關，其中包括：航天科技、網絡安全、綠色及生物、機械人工程、智慧城市以及虛擬世界，適合不同年齡人士「活學活用」最新科技。