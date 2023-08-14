校園天地｜參觀渠務署設施 了解污水淨化 珍惜水資源

水是非常珍貴的資源。路德會梁鉅鏐小學在六月份以「水之源」作為三年級專題研習主題，同學們在研習中認識水資源和以不同方法淨水。為讓同學能加深了解日常污水的處理過程，學校安排同學參觀渠務署的沙田污水處理廠。（內容由路德會梁鉅鏐小學提供）



沙田污水處理廠是本港最大的二級污水處理廠，主要收集 沙田及馬鞍山排出的污水。污水會先在這個入水口隔除體積較大的固體及除砂，再經過初級沉澱池、曝氣池和最後沉澱池進行淨化後，會去除污水中八成生化需氧量，懸浮固體亦會大減九成，並達到環保署訂立的排放標準，就會排出去啟德河及維多利亞港。

林晞怡同學（左）和陳家佑同學（右）。（路德會梁鉅鏐小學提供）

林晞怡

參觀當天天氣很好，這是我們在疫情後第一次全級外出參觀，感覺很新奇。渠務署職員先到學校為我們帶來講座，然後我們便出發到沙田污水處理廠。我們一一參觀了沙田污水處理廠各個設施，在導賞員的講解下了解渠務署的設施及污水處理的程序。

參觀沙田污水處理廠後，我們認識到沙田污水處理廠面積是很大的，佔地有28公頃，為沙田及馬鞍山區市民提供污水處理服務。多得渠務署為我們服務，才能讓污水變得清潔。

導賞團透過模型展覽、短片介紹、實地考察等向我們介紹污水處理上的程序及運作，加強我們的環保意識。裏面亦有展板介紹渠務署污水服務、化驗室服務和可持續發展方面等整體工作。

希望將來污水廠搬遷到岩洞後，我也有機會前往參觀。

陳家佑

我們透過參觀廠房的設施，認識本港處理污水的程序，從而了解廠房如何將市民製造的污水淨化，改善吐露港的水質，並明白了保護環境的重要。

我最印象深刻的是參觀了沙田再造水資訊中心，渠務署在沙田污水處理廠進行較具規模的再造水生產及應用試驗。這裏每日可生產約1,000立方米再造水。在沙田污水處理廠生產的再造水，是將已經二級處理和紫外光消毒後的排放水，再經逆滲透技術淨化，可供清潔、灌溉及稀釋化學品等作非飲用用途的水資源。裏面更展示了使用再造水的魚缸，這實實在在地告訴我再造水的乾淨程度和可用方式，因為魚兒都可以在再生水中生活。

這次參觀後，我們都對日常生活作出反思，承諾日後會珍惜水資源。我很喜歡這次的參觀活動，也很喜歡渠務署吉祥物下水水。

（內容由路德會梁鉅鏐小學提供）

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