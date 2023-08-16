校園天地｜漫步本地書店　認識我城風貌

潮州會館中學於2023年適逢創校35周年，除了有校慶倒數活動、全校參與的創舉活動及文藝匯演外，潮州會館中學圖書館亦特別成立了跑步讀書會，於上下學期分別進行了兩次跑步結合探訪書店的活動。（內容由潮州會館中學提供）



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潮州會館中學圖書館主任蔡慰君老師表示，當開始為跑步讀書會展開宣傳工作時，學生都對活動感到疑惑和好奇，到底什麼是跑步讀書會，甚至有學生直接理解「跑步讀書會」就是帶學生一邊跑步同時一邊看書。

其實「跑步讀書會」所以會成立是由於一次蔡老師與學生的閒談。那次閒談，蔡老師與張立輝同學(張同學於本年度獲得香港學生運動員獎)談到街跑和本地書店，而忽發奇想把探訪書店及跑步結合起來。基於保障學生的安全，兩次活動均只招募約10位學生，並出動3位老師，而且於活動舉辦前老師都會先規劃路線，實地考察，先跑一次以確保環境安全。

2022年11月跑步讀書會首次進行，活動地點選擇在港島區。由西營盤鐵路站出發，徒步前往開業多年古色古香的Books& Co.，再徒步走到中半山的另一間文青打卡書店——見山書店。接住步行落山經過嚤囉街，徒步至信德中心海濱，沿住海濱漫跑，途經中環碼頭，到灣仔會議展覽中心全長約3-4公里。最後，師生再徒步至位於灣仔富德樓的文藝樓上書店——藝鵠。

第二次的跑步讀書會於2023年7月進行，活動地點選擇在九龍區。由油麻地鐵路站出發，先後徒步到Kubrick、貳叄書房及界限書店，接住乘坐鐵路到尖沙咀海濱，沿海濱漫跑到紅磡碼頭折返，共4-5公里。學生每次探訪書店除了買書外，亦會有與店長對話及訪談的環節，讓同學對本地獨立經營的書店有更多認識，窺探在繁榮都市中默默在推動閱讀文化的小眾書店。藉住跑步讀書會，蔡老師亦推介了村上春樹的《關於跑步，我說的其實是……》，讓同學認識村上春樹這位也是資深跑手的作家。

蔡老師表示在舉辦跑步讀書會活動時遇到不少阻力，但最後憑住堅持及努力去解決問題，兩次跑步讀書會都順利完成，並計劃於新學年規劃新的路線，帶更多學生認識香港甚至香港以外的書店、當地的閱讀文化及城市風貌。

（內容由潮州會館中學提供）

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