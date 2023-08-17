校園天地｜試後鬆一鬆　樂在梁小中

「奧林匹克主義嘉年華、STEAM活動日」

學期末同學們的學習仍未停下來，為使同學們於更輕鬆愉快環境下進行學習活動，樂善堂梁黃蕙芳紀念學校分別舉行了「奧林匹克主義嘉年華」和「STEAM活動日」，啟發同學潛能之餘，更希望同學們學習到正確的價值觀。（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



+ 1

「奧林匹克主義嘉年華」

學校為了提升學生對運動的認識和興趣,特意邀請奧委會協助舉辦「奧林匹克主義嘉年華」，同學們可以輕鬆愉快地玩遊戲、學知識，更可從香港運動員分享中學習到奧林匹克精神。

推廣奧林匹克精神

同學們首先在禮堂參與攤位遊戲，分別有: 「模範神射手」、「健康小達人」、「扭轉乾坤」、「集中擲中」、「小達人大冒險」、「當年今日」、「奧運項目逐個捉」和「薪火相傳」。攤位遊戲寓知識於當中，同學們玩得十分投入。你看!同學們忍不住考考自己手握力，站在旁邊的同學就為他們喊「加油！加油！」另一邊的同時響起歡呼聲，原來同學們猜到了遊戲的答案，個個都雀躍得跳起來。

建立運動習慣、培養正面價值觀

然後，同學們透過參與運動員的互動分享及體育遊戲，明白到運動員需要經過刻苦的訓練及發揮堅毅精神才能取得非凡的成就；從中鼓勵同學建立健康的生活模式及以正面積極態度面對各種挑戰。

「STEAM活動日」 動手做、做中學

同學們先在課室跟導師重溫生物的特徵，再參與手腦並用的多元化學習活動，最後分別製作小魚、蝴蝶及小烏龜模型，加深同學們對不同生物特徵的認識。

接著同學們到地下參與攤位遊戲，包括「餵飼小動物」、「生物分類」、「動物覓食大戰」、「小魚群覓食」、 「保護小雞」、「烏龜賽跑」、「蜜蜂採花蜜」、「動物大電視」；同學們不但全程投入於遊戲中，過程中玩得不亦樂乎，亦增益了同學對生物科學、生態環境的認識。

最後同學們到禮堂參與互動講座，講者邀請同學一起參與感官遊戲，透過觸摸盒子裏的物件猜一種動物，講者更透過有趣的問答和遊戲讓同學們認識動物的特性和生活習慣，從中培養同學們尊重生物世界的意識，加強個人和社區健康的責任感。

鱷魚身體有甚麼特徵？（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747