STEAM｜康山學校數感課程倡遊戲學數　研一日小賣部訓練數感

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



教育界致力推動STEAM教育，當中數學因較為抽象，令不少學生都感難以掌握。鰂魚涌佛教中華康山學校教數學則「以實打虛」，校長馬中駿指3年前起聯合數學科專家顧問，設計以「動手體驗」為主導的校本數感課程及設立「數感體驗館」，將數學「由課堂到生活，從抽象到具體」，以生動方式教學，鼓勵學生遊戲中學數，藉玩耍建立數感，提升其學數興趣和自信，至今初見成效，小三全港性系統評估（TSA）成績出現明顯進步。



馬中駿表示，從體驗中學數，學生能更立體地學習，有見校園小食部未能成功招標，正研究聯同家教會舉辦「一日小賣部」，在校園大賣冰菠蘿、魚蛋燒賣等小食，邀請全校參與，由高小學生化身店長，家長、老師和學生當顧客，在真實買與賣中，認識貨幣及學習找續，獲得有趣的數學體驗。



數感課程推動同學動手與體驗 建立興趣與自信

康山學校教孩子學數學自有一套方法，究竟有何秘訣？校長馬中駿受訪時揭露，學數學令人感困難主要因其相對抽象，傳統「填鴨式」教學或較難見效，故校方在數學課中推動同學多動手和體驗，自2020年起邀請數學科專家顧問到校與老師進行教研，設計校本數感課程，甚至打造了在學界罕見、專供學生玩耍的「數感體驗館」，推動學生建立學數學的興趣和數感。

馬中駿舉例指，如數學堂要學長度，老師會請同學用軟尺度身高，學平方就將學生帶到操場以報紙剪出平方等。學校亦鼓勵同學將知識「內化再外化」，學會了也要懂表達，

助理校長何健華補充，如6個正方形有超過10個方法組成正方體，同學們需分組想方法再匯報，同學們互相提問和評價，既學數學也學溝通，老師們更自創「中間四並排，上下一連排」及「三鴨兩蛇仔」等拼砌口訣，方便同學牢記。

拼砌正方體再匯報 辦遊戲設計比賽融會知識

學校亦剛舉辦全校數學創意設計比賽，鞏固學生在課堂所學。數學科老師黃兆添表示，該比賽為親子功課，各級不同主題，由學生與家長自創數學遊戲，完成後會在學校資訊日為幼稚園學生及家長介紹，讓同學將數學知識學以致用。

「數感體驗館」增學習興趣 TSA成績見增長

「每一位新生入學都會獲得一套學校自創的卡牌遊戲，這對戰遊戲玩法多樣，例如鬥快加減數、鬥快計乘數，或鬥組成10等，以提升同學對數學的興趣。」馬中駿表示，讓同學遊戲中培養數感亦是學校的特色，特設的「數感體驗館」中的卡牌、桌遊甚至網上遊戲，讓學生們玩得開心又獲得滿足感，成績稍遜的同學在玩樂時亦能建立「係得嘅」自信，同學間互相競爭亦產生更大學習動力。

康山學校的數學科改革至今實施約兩年，馬中駿透露，學生們學習數學的興趣明顯加強，上課時更積極，具體亦能反映到成績上，小三TSA的數學科成績也看到明顯改善。

高小生當店長體驗買賣與找贖

馬中駿坦言，現時數感課程較集中在初小階段，未來擬推行至高小課程，為讓同學有更多有趣的數感體驗，校方亦正研究利用暫時丟空的小食部，聯合家教會合作舉辦「一日小賣部」，向高小學生「搶人才」由他們擔任一日店長，售賣冰菠蘿、魚蛋和燒賣等小食，全校一同感受買與賣、以現錢付款和找贖，所得收益再捐作慈善用途，為學生營造學習場景。