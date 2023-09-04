康山學校馬中駿校長：家長勿迫子女狂計數　去超市購物都是數學課

不少家長教孩子數學時都大感為難，佛教中華康山學校校長馬中駿寄語家長，小朋友學數學不是只求快而準，而是培養他們融會知識解難的能力，父母可多利用遊戲訓練子女數感，吸引他們學習並建立自信，日常生活中亦可營造場景，讓孩子體驗數學與生活的關係，「生活中處處是數學，去超市購物都是數學課」，親身體驗中了解數學之理。



理科出身的馬中駿，不認為學習數學要講天份，他相信只要找對方法，每個人都可後天培養出數學能力，「沒有小朋友天生數學差，不是能力強或弱的問題，重點是是否肯學，家長要做的是提升他們對數學的興趣，培養他們對數學的自信，讓子女掌握數學能力，慢慢發揮並獲得進步。」

馬中駿指家長如想孩子對數學感興趣並建立數感，可多利用遊戲訓練，吸引他們學習並建立自信。（梁鵬威攝）

數感可培養 應先建立興趣與自信

不少香港家長會為子女購買大量數學練習，以求他們熟能生巧計數快而準，馬中駿對此並不認同，「操練式學數已行不通，如迫小朋友不斷做練習反會讓他們抗拒數學；而就算孩子計錯數，其實也很正常，家長不宜過份責怪，有時計錯了反可讓孩子了解出錯的地方，從而改正。」

想提升子女對數學的興趣，馬中駿認為最簡單的方法就是讓他們開心玩。他領導的佛教中華康山學校，積極推行遊戲教數學，特設專門的「數感體驗館」讓同學享受數學遊戲，新生入學也會獲得校方自創的卡牌遊戲，「家長不要介意小朋友多玩耍，卡牌、桌遊、遊戲書等都是提升他們學數興趣的工具，從而提升其數感及數學能力。」

生活中為子女建立場境體驗數學

馬中駿寄語家長，生活中處處都是數學，可多為孩子提供數學訓練的場境，簡單如去超市購物，父母也可給子女數學任務，「例如要子女在指定金額中購買特定物品，有剩餘的錢孩子可選購喜歡的小糖果，那小朋友就會花心思去計算，再衡量餘額可買到什麼」，孩子透過付款、找續和取捨，獲得數學的訓練。

馬中駿認為數學於人生十分重要，「學數學如同踩單車，學通了以後一生受用，愛數學的小朋友，以後的人生亦會習慣多動腦袋，融會知識解決生活中面臨的困難。」