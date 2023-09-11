STEAM｜鄭植之中學學生以廢料製獨居蜂酒店　學習與昆蟲和諧共存

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



全球暖化除造成氣候異常外，亦會破壞生物棲息地，導致牠們瀕臨絕種。4名就讀新界西貢坑口區鄭植之中學學生組成團隊，以竹、木方、木板、枯枝落葉及松果等天然材料製作一間專門為獨居蜂及瓢蟲而設的酒店，並憑作品於由香港戶外生態教育協會主辦的「中學生昆蟲酒店設計大賽」，獲頒最佳昆蟲酒店設計大獎銀獎，以及最佳昆蟲酒店營運報告大獎金獎。



新界西貢坑口區鄭植之中學學生團隊以竹、木方、木板、枯枝落葉及松果等天然材料製作一間專門為獨居蜂及瓢蟲而設的酒店，上圖為團隊成員及負責指導老師，左起生物科老師黃天俊、中五生鄭紋及張家晴。（盧翊銘攝）

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新界西貢坑口區鄭植之中學中五生鄭紋、張家晴、江嘉希及曾伊敏進行為期5天的比賽培訓，首先認識有關獨居蜂的特徵及面對的困難等，再了解不同製作材料的特質，以及學習運用不同工具製作酒店，然後到東涌進行野外考察以了解獨居蜂及瓢蟲的生活環境，期間亦抽取課餘時間到沙灘和紅樹林觀察獨居蜂的生活習慣，並收集枯枝落葉及松果作為吸引瓢蟲的物資。

團隊及後開始組裝酒店，起初以廢棄的文件箱作為主體，再利用木板將其分隔成4個大小相同的房間並作為酒店的頂蓋及底部，然後以椅子的支架支撐整個酒店。組裝完成後才設計酒店的草圖，當中卻發現頂蓋太平或會積水及間隔太少而難以放置足夠物資吸引獨居蜂等問題，故此改用工具箱的盒作為頂蓋以防積水及預留空間放置竹，間隔上改成2個大房間及2個小房間，大房間分別放置枯枝落葉及木板，小房間則分別放置竹、木方及松果，木板及木方亦經過鑽洞以吸引獨居蜂築巢。團隊最後將改良後的酒店置於學校外的斜坡，並每天進行觀察及資料紀錄。

被蜜蜂螫傷而對蜂類感好奇 因鑽穿木板而發生爭執

張家晴表示，以往曾試過被蜜蜂螫傷而對蜂類感到好奇，恰巧當時亦有老師邀請他參加是次比賽，便認為這是一個難得的機會讓他對蜂類有更深入的研究。（盧翊銘攝）

張家晴表示，由於本身住在學校附近的村屋，因而經常接觸到不同昆蟲，直至有一次被蜜蜂螫傷而對蜂類感到好奇，恰巧當時亦有老師邀請他參加是次比賽，便認為這是一個難得的機會讓他對蜂類有更深入的研究。

至於製作上困難，他又指，製作過程中需運用不同工具，當中因不懂得使用電鑽而導致進展較慢，不過後來也能逐漸掌握工具，順利在培訓的最後2天完成製作酒店。鄭紋補充，期間更有隊員因不慎鑽穿木板而發生爭執，幸好有其他隊員忽發奇想在木板上加裝透明板以作重用，以觀察獨居蜂的生長過程。

學習與昆蟲和諧共存 欣賞隊員每天堅持觀察酒店

鄭紋表示，起初到酒店進行觀察時「以為會有好多收獲」，結果等了幾天才有一隻獨居蜂入住，從中明白到耐心等待才會有所收獲。（盧翊銘攝）

雖然在製作過程中遇到困難，但在研究期間亦學到不少課外知識。張家晴表示，是次活動能令他學到更多有關昆蟲的知識，並明白到人類與昆蟲是可以和諧共存，「只要你唔攻擊佢哋，佢哋就唔會攻擊你」。

鄭紋提到，起初到酒店進行觀察時「以為會有好多收獲」，結果等了幾天才有一隻獨居蜂入住，從中明白到耐心等待才會有所收獲，亦都很欣賞隊員每天早上和放學都堅持到酒店進行觀察及資料記錄。