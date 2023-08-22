STEAM教育｜聯校科學展覽開幕　民生書院隊伍推智能床墊改善睡眠

第56屆聯校科學展覽今日（22日）於中央圖書館展覽廳開幕，展出21組本地中學及海外代表隊作品。其中九龍城民生書院學生隊伍的展覽內容為「智能禪床墊」（Intelligent Zen Mattress，IZM），作品透過改善睡眠環境及監測心跳，以改善用家的睡眠質素，提高工作效率。



本屆聯校科學展覽以「節奏」為年度主題，期望學生為科學注入新節奏，貢獻香港科研發展。參加展覽的隊伍經過專業評審評選，從過百隊參賽隊伍之中脫穎而出，晉身決賽展覽。

智能床墊以水冷裝置調節溫度 香薰、音樂助入睡

民生書院隊伍由4位於新學年升中五的學生組成，包括周樂然、洪景珩、陳讚科及盧兆基。他們研發床墊的原因之一，是有組員的媽媽有睡眠問題，易受環境影響而失眠，亦期望發明能夠幫助都市人提升睡眠質素。

因此床墊由數個部份組成，包括以水冷床墊調整裝置至最佳睡眠溫度；透過香薰氣味激活副交感神經系統，減少壓力荷爾蒙及壓力；配合合適波段音樂讓用家盡快進入淺層及深層睡眠；並以電子裝置量度心率監察睡眠。他們表示，每套床墊的成本約為2000元。

民生書院隊伍由4位於新學年升讀中五的學生組成，包括周樂然（後排左）、陳讚科（後排右）、盧兆基（前排左）及洪景珩（前排右）。（盧勁揚攝）

隊伍解釋，設計仍有不少改善空間，例如可用智能手錶監察用家心跳而毋須安裝額外測量心跳裝置，另外水冷裝置體積較大，日後可改用手掌大小的製冷裝置取代。

隊伍部份成員曾試用床墊，發現深度睡眠時間均有提升，並指在相約睡眠時間下，試用床墊的成員均覺得使用智能床墊比使用一般床墊睡得更好，學習效率亦有提升。