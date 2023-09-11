STEAM｜鄭植之中學初中跨學科教STEAM　下學年推應用為本編程教學

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



新界西貢坑口區鄭植之中學副校長黃志堅及科學科科主任柯惠竣接受「01教育」訪問時提到，學校自6年前就成立STEAM小組，討論及定立STEAM發展方向，包括在初中設立跨學科主題課程培養學生的多元技能，以及為高中生舉辦專題研習、活動日及短期課程等STEAM活動，新學年將會推行以應用為本的編程教學方式，鼓勵學生將編程知識活學活用。



新界西貢坑口區鄭植之中學自6年前就成立STEAM小組，討論及定立STEAM發展方向，包括在初中設立跨學科主題課程，以及為高中生舉辦專題研習、活動日及短期課程等STEAM活動，下學年將會推行以應用為本的編程教學方式。（盧翊銘攝）

初中以跨學科主題課程教STEAM 學生「動手做」培養多元技能

新界西貢坑口區鄭植之中學副校長黃志堅（左）及校長李志霖（右）。（盧翊銘攝）

黃副校長表示，學校自2016年就成立STEAM小組，制定STEAM教學策略，在初中設立全年度跨學科主題課程，讓學生通過「動手做」培養多元技能。柯主任舉例，中一魚菜共生計劃除讓學生親身體驗水耕種植外，亦要求他們為所收集的農場濕度及溫度等數據進行統計，以及撰寫一篇有關活動感受的文章。

黃副校長又指，中二編程及電子實務課程則扣連科學、電腦及藝術等科目，學生可以在製作智能車的過程中學習接駁電子模組、編程、組裝及設計車輛，將不同的電學知識融會貫通。

高中辦不同活動讓學生接觸STEAM 下學年推應用為本編程教學

黃副校長表示，學校曾聯同海洋公園為中五生舉辦動感物理體驗課程，從中了解機動遊戲背後的物理概念，亦都有帶領中六生到天文館以加深他們對望遠鏡及天體的認識。（盧翊銘攝）

因應高中生須應付文憑試，學校會舉辦專題研習、活動日及短期課程等活動讓學生在課餘時間接觸STEAM。以往曾聯同海洋公園為中五生舉辦動感物理體驗課程，了解機動遊戲背後的物理概念，亦都有安排中六生參觀天文館以加深他們對望遠鏡及天體的認識。

他又提到，由於很多小學相繼推出STEAM課程，令小學生早已具備編程能力，故此學校由下學年起推行以應用為本的編程教學方式，包括立體繪圖、參加訓練及比賽，以及到社區分享所學等，鼓勵學生將編程知識學以致用。