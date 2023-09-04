開學│《愛回家》佳叔鍾志光開學禮分享：世上無難事　只有識唔識

大家都知道《愛回家》中飾演初戀cafe老闆「佳叔」的鍾志光，是著名體育評述員，但原來他入行前曾經是老師。對教育熱情未減的他，今日開學日現身杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校，為一班小學生分享「世上無難事」的人生道理。他以自己初入電視台時學習直播旁述片段的經歷，教同學們難事與否在於你是否對事情有認識，「只要學識了就沒有難事」。



鍾志光以自己初入電視台時克服直播旁述片段的經歷，教同學們難事與否在於是否懂得，「只要學識了就沒有難事」。（廖雁雄攝）

曾經是中文和體育科老師的鍾志光，笑言自己是「教育的逃兵」，現在雖沒執教鞭但對教育的熱情未減，很願意與學生分享。原來他到訪救世軍韋理夫人紀念學校分享已非首次，他指10多年前是結業禮分享，很高興今日回到校園看到同學們的笑容，他告訴同學自己很相信「世上無難事」，因其人生路上每遇到困難，只要學會了當中的知識，就能化難為易，終生受用。

沒有不勞而穫 望同學可成「有心人」

「以前做《體育世界》，我要直播時講述短片內容，最初好緊張擔心出錯，我就會提早一日反覆睇片，做定功課，準備好資料，以增加信心，到直播時就可以流暢表達，慢慢工多藝熟，就不再怕了」。鍾志光勉勵學生，學習遇到的困難是源於不懂，只要學識當中道理就不會再感困難，「數學好、英文也好，沒有難唔難，只是在於你識唔識，你識咗就唔會覺得難了」。

他強調世上沒有不勞而穫，必需付出才有收穫，而學習需要付出的是用心與時間，正如「世上無難事」的下一句，是「只怕有心人」，他分享到最後時向學生們笑指「《愛回家》佳叔祝所有同學都係有心人。」