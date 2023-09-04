開學｜疫情颱風遠去　有學生稱趁風假趕功課　首日開學心情興奮

颱風蘇拉遠去，疫後復常首個新學年於今日（3日）順利開學。位於上水的鳳溪第一小學的學生在早上7時許陸續回到學校，不少學生均表示對開學感興奮，很想與久未見面的同學老師會面，並未因為打風遲開學而影響開學心情，有學生笑言趁風假完成暑期功課。



+ 9

今早約7時許，鳳溪第一小學已有不少學生穿著整齊校服迎接新學年。最早回到學校的是一班坐校車回校的學生。

其中就讀小五的何氏姐妹表示，打風時都留在家中，略感無聊，對於開學感到興奮，最想認識新學年入學的新同學。兩姐妹今早5時44分起床，因為居住的地方是校車首站，兩人坐足一小時校車才回到學校。

有學生風假打機 開學日興奮提早回校

坐在旁邊的陳同學讀小四，他笑言打風時有留在家中玩電腦遊戲，暑假都有回鄉下貴陽玩一個月，期待與同學分享自己旅遊的經歷。問到新學年的期望，何氏姐妹與陳同學都說想考好成績。

讀小三的曾同學住在新田，只需坐數分鐘小巴回校，但因為很期待今早5時已起身，終於回到校園感到很激動。她又指，今年有重新分班，有些舊同學同班、有些同學以往不認識，很想認識他們。

鳳溪第一小學的學生穿著整齊校服回校迎接新學年。（江麗盈攝）

今年升讀小一的黃同學由父母送來學校，黃先生及太太都說昨晚緊張到睡不著，黃太說今年是疫後復常首個開學日，也是女兒升小一的日子，相當有意義。她續說，雖然打風遲了開學，但也讓她有多些時間將女兒上學的用品準備得更好。

鄭同學今早6時起床，7時15分登上跨境校巴，她說終於回校上課感激動，但提到早前打風，她則笑言在趕功課，又說早前暑假去旅行，買車票上出問題遲了回家，才未有足夠時間做功課。

跨境學生稱首日過關順利

另一位住在羅湖的跨境生趙同學今早帶住讀小三的弟弟自行回校，他說今早過關很順利，不覺得人特別多，不過擔心首日上學「難預時間」，所以也有預早出門。他表示，自己喜歡游水，每日都會游。但早前打風就因為泳池關閉，改為留在家中玩紙牌。他又說，很期待上學與同學會面，但上學後每日去游水的時間也要改到放學後。