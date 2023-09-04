開學｜救世軍韋理學校設3關激活學生　程志祥校長：助學生訂目標

莘莘學子今日閞學，悠長假期後重返校園或難以即時適應。位於杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校的小學生，今日一踏入校園即要闖過由校長和老師精心設計、包括「邁步向前」、「衝破迷網」、「堅定目標」等3大關卡，以投籃方式自訂今年的學習目標，遊戲有趣笑聲不斷。



新上任的程志祥校長表示，期望在校內推行以體驗為本的北歐教育理念，關卡各有寓意，希望激活學生從假期中重投學習，助他們學會訂立目標，勇往直前。



救世軍韋理夫人紀念學校的小學生，今日開學表現雀躍。（廖雁雄攝）

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學校的有蓋操場今日機關處處，同學們要上課室，先要闖過3關，首關是「邁步向前」，同學自選飛行、游泳或騎馬動作，再跳過障礙物，寓意是有人同行不怕前面困難；其後到「衝破迷網」學生選定小網陣後再勇敢衝過；最後則是以投射方式，選取包括做齊功課、努力學習、比上一年進步及與同學建立好關係等不同的目標，以確立今年努力的方向。

程志祥校長（右）表示，會在校內積極推行以體驗學習為主的北歐教育理念，希望可將自己的經驗分享到新校，讓學校更蓬勃發展。（廖雁雄攝）

推體驗式學習培育學生正向價值觀

救世軍韋理夫人紀念學校和救世軍中原慈善基金學校正向教育局申請合併，具體方案仍未公布，新上任的程志祥校長表示，最希望將自己的經驗分享到新校，讓學校更蓬勃發展，會在校內積極推行以體驗學習為主的北歐教育理念，「Learning is Doing」，增加學生的體驗學習，並加強老師相關培訓，啟發學生培養學習興趣及正向價值觀。

程志祥指，學生們暑假後上學，精神與身體都需要再次激活，故聯同老師們設計及製作這個別開生面的開學遊戲，並藉最後一關讓學生選定今年學習目標，盼助他們學會推展出自己的人生目標。

分享愛多啦A夢將與學生製「記憶麵包」

在開學禮分享環節中，程志祥指經歷颱風蘇拉，位處杏花邨的校園未受破壞十分感恩，相信今學年與同學們可有一個好開始；他又指自己喜歡「多啦A夢」，鼓勵學生「人人期望可達到」，笑言會準備多士爐和大家試試製作「記憶麵包」，又以殘奧會中沒有雙手的游泳和乒乓球運動員，指只要努力，一切皆可能。