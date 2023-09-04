開學｜風後校園樹枝折斷帳篷吹歪　老師工友合力清理學生順利回校

疫後復常首個新學年今日（3日）順利開學，位於上水的鳳溪第一小學，校園受颱風影響，樹枝遭折斷，帳篷被吹歪，校長朱偉林表示，全校老師及校工昨日已回校合力清理，讓學生今日可如期開學。



朱偉林續指，今年的跨境小一新生人數約20多人，即佔約學校四分一人，比例屬正常，但整體而言，隨著適齡人口下跌，加上「雙非截龍」後，各校的跨境生人數會比以往逐步減少，認為這已是趨勢。



颱風蘇拉過後，市面仍有大量樹枝吹倒，工作人員正在處理。（余俊亮攝）

政府加派關口人手 跨境生返校順利

鳳溪第一小學校長朱偉林提到，校園受颱風影響，有好幾個大帳篷被破壞，校園內也有不少樹木的樹枝被折斷，樹葉吹滿一地。該校所有教師及工友昨日（3日）回校，從早上8時至下午約5時進行清潔工作，包括清理散落在操場的帳篷、樹葉及天台清潔等，讓同學可正常回校上課，但校園仍有部分範圍的樹枝未及清理，會留待工友及校園樹藝師處理。

朱偉林指，今早跨境生回校大致正常，首日過關需時適應，部分學生遲到回校，但整體返校情況理想。他續說，當局已在關口加派人手，學生回校也比較暢順，校方也會留意學生乘車回校的情況。他補充，打風導致兩地都有樹木倒冧，惟未聽聞因而造成交通擠塞。

他指，教育局暫未提供資源供學校應對打風後的善後工作，但相信學校津貼足以應付。他又指，提早宣布停課的做法屬好事，讓學界有時間做足充準備、通知家長。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，首個開學日順利。（余俊亮攝）

跨境生佔四分一 較去年減少

他又指，今年的跨境小一新生有一班，約20多人，比例屬正常。被問到人數有否較去年少，他說：「整體學校嚟講，跨境生人數都係會比以往係少咗。」他解釋，因為本身跨境學生人數減少，令收生人數少，機制上香港學校也主力收本地生，不過學校以往多班數，「世襲」下才較多跨境生。

他再補充，跨境生人數減少，與出生率有關，本地已無「雙非」學生，單非學生也較少，加上內地現時有港人子弟學校，「有啲同學都未必過嚟香港讀書。」隨著未來大灣區發展，他預料更多家長會讓子女留在內地讀書。

他又估計，雖然各優才計劃下，會有部份學生來港讀書，但對比跨境生人數仍較少，並形容這個會是趨勢。他續提到，今年都有10多位插班生，主要是一些以往因疫情在內地讀書的學生。

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促教局停開港人子弟學校 開新校班數限24班

朱偉林指，鳳溪第一小學今年能維持24班，觀乎全港數據，面對人口結構問題，學生人數不足，不少學校需要縮班，冀政府未來有不同措施協助學校，例如再調整開班線、引進更多些學生，如「單非」學生、專才計劃參加者的子女等、並暫停開新的港人子弟學校。

而建校方面，他期望政府未來宜開辦24班的學校，毋須再開30班或以上的學校，以免有學校因而收生不足。長遠而言，政府要鼓勵生育，如提供稅務優惠，以提升人口。