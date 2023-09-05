1300人出席聖保羅男女小一入學講座　來港讀MBA上海媽媽盼兒入讀

聖保羅男女中學附屬小學今日（5日）舉行小一入學簡介會，提供150名學額 ，首輪甄選於10月初以實體面見方式進行，約300位表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。校長張慧純透露，在面見過程會與申請人進行遊戲，從而觀察其與朋友或不認識的人相處如何。



今晚有約1,300人出席，包括一名一星期才前上海移居香港讀MBA的媽媽。她透露原本在內地買了學區房，可「躺平」入讀公立學校，但還是希望兒子到香港接受全人教育，追求自主學習。



上海媽媽一星期前才抵港：認同聖保羅男女全人教育理念

一星期前從上海移居香港的商小姐，今天帶著預備就讀幼稚園K3級的兒子到小學參加申請入學簡介會。商小姐半年前已開始籌備移居，並將在香港修讀MBA課程。她表示認同學校全人教育的理念，相信學校師資優質及具良好的學習氛圍，「不光是從學業上，還是從他的素養的培養上，我覺得會全方位的有一個發展。」尤其身心發展方面，商小姐表示希望孩子是一個身心健全、長大後能服務社會的人。

會為兒報讀粵語班克服語言障礙

然而剛從上海移居香港，難免會不適應新環境，商小姐表示確有一點擔心，但指孩子的適應能力很強的，加上還有幼稚園K3學年的緩衝期，相信問題不大；而且剛移居，商小姐主要靠網上資訊了解學校，無法避免「信息差」，故今天來參加簡介會及拍照紀錄，希望近距離去感受學校的氛圍。由於小學以廣東話為教學語言，為克服語言障礙，商小姐表示會為小朋友報讀粵語課程。

舒爾特方格訓練專注力 引導小孩養成每天做計劃表

在簡介會中，商小姐了解到根據學校收生要求，故計畫針對性培養孩子，比如專注力、待人接物的禮貌等，亦會安排遊戲訓練孩子專注力，包括聽覺的專注力，以及訓練視覺專注力的舒爾特方格等。

小學對於主動學習的收生要求，商小姐表示會引導小孩養成每天去規劃自己的計劃表的習慣：「讓他有這個意識，跟他去安排一天，我說12個小時，我們怎麼樣，像切蛋糕一樣畫這個餅圖，安排安排孩子怎麼做。」商小姐指希望培養孩子的規律性。

放棄學區房讀內地公校 盼兒子來港鍛煉有正面競爭

商小姐透露，在內地已買好了學區房，完全沒問題進入體制內的公立學校，「在內地我們是躺平可以進去的（公立學校），就是在這裡（香港）我壓力會大一些。」然而她表示，在香港希望孩子得到更多的鍛鍊，也會面臨正向的競爭，而這種壓力對於孩子的成長來說是有好處的。她表示希望小孩能夠自主學習，而不是追求唯分數論和唯成績論來論資排輩。

欣賞香港教育理念多元師質高

商小姐亦認為香港教育很有底蕴，如學校理念更多元，不像內地學校的理念單一，還有師資條件亦比內地老師素養普遍更高：「香港對於老師的這種重視，我說可能是這種可能是優於內地一些，肯定會直接影響到老師對於他對這份工作的一個專注和熱愛的程度。」

聖保羅男女中學附屬小學（《小學概覽2022》）

校長畀取錄貼士：與申請幼童遊戲觀察如何與人相處

聖保羅男女中學附屬小學 2024-25小一入學將提供150名學額 ，其中不超過 70% 收取與學校有關係之申請人及不少於 30% 收取與學校無關係之申請人。另外，學校從整體學額中撥出不多於5%予幼稚園提名（助學）計劃之申請人。

學位競爭激烈，校長張慧純表示，甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注能力，待人接物的態度等。她指，在面見過程會與申請幼童進行遊戲，從而觀察其與朋友或不認識的人相處如何。

此外，她亦重視學生的主動學習，例如具好奇心、熱愛學習新事物及發問等；樂於溝通，如留心聆聽他人的說話，而且理解及表達自己，以及要具童真，「小朋友始終係小朋友。」她指希望申請人能表現自然及真我，又提醒家長不必花好多時間去上面試班，而是多花時間陪伴小朋友。她表示，小朋友的禮貌、專注能力和自理能力由家長培養「最自然」是更重要。

面見評分機制評核分數：

第一輪30分

第二輪 60分

兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現。

甄選程序

第一輪甄選

• 於10月初以實體面見方式進行

• 首輪只面見申請人，所有申請人均獲面見的機會

• 申請人參與須依照學校的防疫要求

• 約300位於第一輪甄選中表現良好的申請人，可進入第二輪甄選程序

第二輪甄選

• 於11月至12月期間進行

• 家長需要與子女一同到校面見

小一入學申請及學費：

• 適齡學童：2017年9月1日至 2018年12月 31日期間出生

• 報名日期：4/9 上午九時至 8/9 下午四時必須經網上申請

• 2023年度小一學費：全年＄70,700

如欲為小朋友申請入學的家長，須留意提交一下文件：

須提交之文件

1. 申請人最近期之成績表副本。

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本 。例如：學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證

3. 如父/母為本校畢業生•請提交本校小/中學發出之畢業證書副本。

4. 其他參考資料：申請人生活照、比賽獎項、曾參加興趣班的資料等，如欲提供，不能超過兩頁A4紙(即兩版紙）

至於網上申請流程詳情如下：

1. 登入網站，加入電郵及手提電話作聯絡

2. 系统經電郵發送「電郵驗證碼」

3. 填入「電郵驗證碼」

4. 填寫網上表格的各項（ 資料 •並提交(Submit)

5. 申請完成，系統經電郵發送「入學申請號碼」可登入查閱「提交狀況」(詩路必碹認已提交)

6. 面見資料會經電郵發送，亦可登入系統查閱

準備網上申請留意事項：

• 先詳閱報名須知

• 準備相片及所須文件(如成續表)的電子檔案

• 確定電郵信箱及手提電話能正常運作

• 預留足夠時間填寫網上表格(約半小時）

• 準備信用卡作網上付費（報名費用$75)

• 一氣呵成並提交(Submit)

• 請用桌上電腦

• 瀏覽器的版本可參考報名須知

• 使用中切勿按瀏覽器的「上一頁」鍵

提交後查閱系統訊息：

• 可利用「入學申請編號」及電郵資料作登人

• 查閱經系統發佈的訊息，包括「提交狀況」及面見資料等。

申請結果

1.暫定於 2024 年1月中下旬以電郵通知申請人之家長 /監護人•（自行分配結果：2023年11月20日）

2. 接受小一學位後，家長需簽署承諾書 ，不能透過小一入學統籌辦法或資助小一學位，如己透過小一人學統籌辦法獲派學位，該學位亦會被取消 。若有空缺，將通知候補名單之申請人填補。