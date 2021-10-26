校園天地｜逆市小一收生創佳績　正向教育．多元學習獲家長歸服

在移民潮丶疫情丶封關丶出生率下降的四面夾擊下，令香港教育界面臨縮班甚至殺校局面。而2021/22學年的小一入學數字更真切反映大量適齡學童外移，教育局亦坦言未來學齡人口更是結構性下跌，殺校恐怕在所難免。然而，在這學童嚴重流失的艱難時期，卻有小學於2022/23學年的小一收生入學率中逆市攀升，增長幅度甚至颷升近50％或數個百分點。成功獲家長投下信任票，願把子女附託於此，正是位處灣仔12校網的佛教黄焯菴小學及䇄立葵青多年的佛教林炳炎紀念學校。



李玉枝校長希望通過歷奇活動提升學生的解難丶協作及抗逆能力。（相片由學校提供）

從被縮班到收生颷升50％

這是個絶地奮發最終獲家長認同而得以避過縮班厄運的努力個案。

話說2020年4月，被教育局無情知會落入縮班學校名單的佛教黄焯菴小學校長許定國，很快便從失望中警醒。繼續把2018年接任該校校長一職後所推行的「樂學樂玩」時間表（讓學生上午專注常規學習，下午則安排全校六級學生投入於涵蓋天文學探索丶STREAM探究丶編程訓練丶啓夢者計劃丶水墨書法、體藝活動丶社交小組及服務學習等，以啓發同學潛藏特質，激發創意丶解難及抗逆能力的多元活動）貫徹執行。去年更引入專業天文望遠鏡、數碼星象館設施，並創立了和校本課程緊扣的「天文學課程」。再結合近年致力推行的「創科學習」和正向價值教育，於本學年又在校内增設禪修室——「心澄軒」，讓同學進行內化修為的靜觀減壓課程，進一步守護學生身心靈成長，成就全人發展。

佛教黃焯菴小學。（相片由學校提供）

努力耕耘 逆轉勝

就像運動員處下峯卻從不氣餒繼續拼搏，最終令「黃焯菴」於今年4月便得以「逆轉勝」，於短時間內獲足夠家長信賴並支持，成功於今年9月擴展回開辦兩班小一。而在2022/23學年更招收到超於預期的小一學生，報讀人數甚至比去年大幅颷升近50％。對於晉身校長行列近四年的許定國坦言，這是家長給予學校肯定的最有力憑證。歸根究底，他認為是家長洞悉了學校除積極推行「創科學習」，提供了廿一世紀所要求的綜合應變能力訓練外，賦予同學大量學科以外的多元學習，既豐碩了體驗，也絕對有利孩子成長所促成。

例如疫情高峰時，該校學生透過呼籲市民大衆捐獻防疫物資到校，再由學生親手派送到前線清道夫手上。這個名為「停學不停助，齊來幫助清道夫」的大愛行動，讓學生於短時間內掌握了短片拍攝；統籌物資；聯繫前線職工團體丶社福機構以至接受傳媒採訪等的寶貴經驗，難怪同學坦言得著遠比單純在課堂學習獲益更多。許校長亦表示曾有家長為此向校方答謝，感激學校一直給予同學悉心栽培和機會，其兒子更由昔日的「怕醜仔」蛻變成今天勇於表達的自信男孩，今年於傳統英中的首輪面試中因有出色表現而獲預先取錄。看見學生享受學習，家長又樂見其成，那正正就是許校長不斷引入新穎學習資源來啓發同學潛能的源動力。坊間家長看在眼裏，就是替子女報讀該校來作實質回應，對其辦學理念的肯定及支持。

靜觀修心 情緒解壓

近年因為疫情不休，令不少學生甚至家長都因為行動受限而情緒起伏，遂觸發了許校長把本學年的辦學重點訂定在「社會情緒教育」（Social Emotional Learning)上，期望利用靜觀減壓以化解大家內心的情緒鬱結，建立正向價值觀。於是，該校於本學年成為賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動的其中一所協同學校，並將靜觀課納入學校的社交情緒教育中。該課程由英國慈善組織——「學校靜觀計劃」（Mindfulness in Schools Project, MiSP） 研發，希望學生透過學習靜觀，使心能感受、心更平靜丶滿足；與他人相處更顯融洽；更專注學習；更有技巧地面對生活上各種壓力和焦慮。

許校長表示本學年將先為小一、小二學生提供八節Mindfulness Matters「像青蛙坐定 」靜觀課程，這套靜觀學習由荷蘭情緒治療師Eline Snel 設計，目前已被全球33個國家採用。內容以故事引入，配合不同的靜觀練習——如青蛙坐定來面對內在不安，接納自己的感受，從練習有意識的，不加批判的覺察開始。許定國校長強調，發展「社會情緒教育」目的是引導學生正向面對人事物，從而疏理出後疫情時期我們該如何應對當下變化不斷的世態和生活。

12年後的機遇 歷奇抗逆

事有湊巧，繼今年7月「黃焯菴」會同另一屬校：佛教林炳炎紀念學校破天荒聯手於萬尺高空舉行《夢飛翔畢業典禮》，源於這兩年來因疫情而令同學錯失了不少校園生活，兩校校長為了彌補同學這段缺失，才決定將2021年的畢業典禮改在空中客機上舉行，為兩校學生締造了一個永誌難忘回憶。未悉是否協同效應，在2022/23學年的小一收生結果中，佛教林炳炎紀念學校同樣逆市攀升數個百分點，除獲得葵青區家長認同外，連家住深水埗及荃灣的孩子也被吸引過來。肇因可會是該校近年引入歷奇訓練，在校內建立一幅23米濶，備有不同難度挑戰的巨幅攀石牆及繩網陣有關？

當了二十年校長，多年來為辦學團體「香港佛教聯合會」帶領屬下不同小學革新向前的李玉枝校長，本於兩年前已榮休，豈料當時再被授命到佛教林炳炎紀念學校掌舵，於是，她便將早在2008年曾為屬校撰寫遷校計劃書時所構思的「歷奇探索」，於2020年重新安排在她接任校長一職的佛教林炳炎紀念學校落實執行。

「世事很玄妙。『歷奇探索』在兜兜轉轉的12年後成事，是機緣。近年因為疫情和社會事件，令到人心有很大衝擊。辦教育的，究竟該以那個大方向栽培下一代？」李校長近年有此反思。沈澱下她認為唯有「正向教育」放在仼何社會、那個時勢都受用。而「歷奇探索」正好訓練出同儕合作、相互溝通、創意、解難及應變能力，正正亦是學童將來踏入社會工作發揮所長的必備條件，故因緣際會下，這年頭才把歷奇訓練引入校園似乎更合時機更有意思。

目前「歷奇探索」是該校的常規課，並聘請一位駐校教練，聯同科仼老師及輔導教員一同上課，既有專業指導亦有足夠人手顧及安全，難怪同學家長都推崇備至。因為，學校恆常舉辦親子歷奇及家長工作坊，讓父母和子女同來鍛鍊體魄、磨練意志，通過歷奇活動提升大家的抗逆能力。然而，要加強未來競爭力，李校長始終認為強化英語的聽丶說丶寫能力都同樣重要。所以，該校的英文科額外聘請至四位外籍英語老師駐校，以便營造更佳語境，提高學生英語溝通機會，為未來及早裝備自己。

開心都是一門學問 大笑瑜珈

至於學童身心，李校長也有顧及，並將流行全球，融合了大笑及瑜珈式呼吸等技巧的減壓運動——「大笑瑜珈」引入校園，融入於小一至小六的常規課，並外聘了專業導師到校任教，向學生講授箇中理念及實踐方法。「笑，原來也有技巧。」李校長在親身體驗後有此慨括。該課程宗旨是希望透過輕鬆及趣味性的教學活動，鼓勵學生通過「笑」來發放正能量。該校又利用兩節周會時間設立親子工作坊，讓家長與孩子一起透過開懷大笑來吸入更多氧氣，促進身心健康並舒緩崩緊情緒，提升親子和諧。此外，學校為家長送暖的舉措還有發放書劵和超市禮券以幫忙校內的弱勢家庭共渡時艱。

天文學堂 X 歷奇探索的Crossover

香港教育的未來路向，勢將艱難多變。屬校之間要是能夠相互協作，資源互用對校方和學生而言無疑是雙贏局面。一如本文提及的以上兩校：佛教黃焯菴小學和佛教林炳炎紀念學校。繼今夏載負著每位小六畢業生的夢想翺翔天際，鳥瞰香港美景兼行畢業禮的盛典後，兩校未來將會繼續相互協作，資源互用。如稍後將有「林炳炎」的初小學生，於學校旅行日外訪「黃焯菴」，讓同學們親身體驗在專業天文望遠鏡，輔以太陽濾片觀賞太陽，是何等模樣。又或走進半圓型的「數碼立體星象館」模擬置身宇宙太空的震撼，還有學習觀看星圖，尋找西洋十二星座及中國二十八星宿⋯⋯期望透過一系列的天文設施結合科學、STREAM等趣味教學，從而啓發學生探索人事物的知識大門。而「黄焯菴」的學生未來亦會到訪「林炳炎」，挑戰那巨幅攀石牆及各種歷奇設施，為緊湊的學習生活減壓，讓身心都得到平衡，同學們持續愉快學習，茁壯成長。

（內容由佛教黄焯菴小學及佛教林炳炎紀念學校提供）

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