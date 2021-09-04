小一收生｜聖保羅男女中學附小周一可申請　校長指視乎3主要能力

傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學今日（4日）在網上舉行小一入學申請簡介會，校方於下學年將提供150個小一學額，將於下周一（6日）起接受網上報名，並將於10月中旬起進行兩輪的甄選。校長張慧純指，甄選準則將視乎學童的溝通能力、專注力及待人接物的態度等，



聖保羅男女中學附屬小學過往舉行實體簡介會，疫情後改於網上舉行。（資料圖片）

聖保羅男女中學附屬小學於2022/23學年將提供150個小一入學名額，當中不多於70%將收取與學校有關的申請人，包括有兄或姊在該校就讀、畢業生或教職員等的子女；而不少於30%將收取與學校無關的申請人，亦有約5%的學位將給予幼稚園提名(助學)計劃的申請人。

校方將於10月中旬、以網上評核形式進行首輪甄選，所有申請人均獲網上評核機會，當中約500名表現良好的申請人，可進行第二輪甄選。校方於11月中旬至12月期間以面見形式進行第二輪甄選，而取錄主要取決於第二輪的評核表現。

聖保羅男女中學附屬小學於2022/23學年將提供150個小一入學名額。（資料圖片）

校長張慧純指，甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力、待人接物的態度等；而申請人應喜愛學習，亦具備好奇心。她提醒家長應預先選擇網上評核的拍攝地點，並最好選擇子女熟悉的環境，讓他們於評核時可有更好發揮；而地點亦應安靜，以免影響收音。家長亦不用於評核期間出鏡參與。

家長可於下周一（6日）上午9時起在網上遞交入學申請，而申請期將於下周五（10日）下午4時截止。而取錄結果暫定明年1月下旬公布。