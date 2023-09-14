高才通等來港人才子女　獲准資助入讀官津直資　教局稱全力支持

高端人才通行證計劃等三項人才計劃的申請人子女，獲教育局新增批准申請入讀公營和直資學校，並且可獲政府津貼。教育局局長蔡若蓮下午（14日）出席公開活動後被問到涉及的入學人數、津貼金額，她指，當局會全力支持和安排相關小朋友在本地入學，如選讀公營學校，確保足夠學位供應；若選讀直資、私立和國際學校，亦會提供有關資料，讓家長可為子女選擇合適的學校。



教育局局長蔡若蓮下午（14日）出席敬師日活動後，回應有關高才通計劃申請人子女的入學情況。（蘇煒然攝）

教育局於明日（15日）到全港中小學點算實際在學人數，她指，要待「點人頭」後才能確應學校的開班數目，重申當局無殺校政策，已放寬開班線等措施，讓本身收生不足的學校順利開班，當學校收生不足時，可選擇各種發展方案。

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合併確保學習質素 不執著校名港教育朝更高質發展

對於有聲音指學校選擇合拼方案，即其中一間學校需要停辦，蔡若蓮表示，辦教育的初心要照顧學生需要，所提供的教育要符合質素，確保學生得到全人發展，若果學校規模太細，對學習質素一定有影響。

她指，當局鼓勵相同辦學團體或理念的學校合拼，不只對學生群育發展更好，老師團隊亦會因此而壯大，「表面上好似少咗個學校名，但實際上見到老師同同學喺合拼下係繼續存在。」她指，如非執着於要保持某校名的情況下，本港教育應朝更優質、更高質量的方向發展。