風暴期間有學校禮堂水浸窗戶吹爛　蔡若蓮指學校迅速處理風災情況

撰文：呂穎姍
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受超強颱風蘇拉襲港，開學日由上周五（1日）延至今日。教育局局長蔡若蓮表示，新學年在兩個風暴潮中開展，部分學校在風暴期間，出現禮堂水浸及窗戶被吹爛等，感謝教學團隊在風暴解除後就回校準備，於短時間內處理並順利開學。

被問到未來「殺校」的情況會否更為嚴重，蔡若蓮表示，面對適齡學童人數下跌，當局已採取各項措施，穩定學額供求，包括合併和重置學校等，以確保教學質素不會因人數減少而受到影響。她強調，教育局會多管齊下穩定學位的供應，今年學生的人數確實有減少，故亦相對調整了班級數目。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／夏家朗攝）

今日為中小學及幼稚園的開學日，教育局局長蔡若蓮到訪保良局馬錦明中學後見記者時表示，對於兩個風暴潮中可以開展新學年感到感恩，今日交通情況都十分暢順。她又提到部分學校在風暴期間，出現禮堂水浸及窗戶被吹爛等，感謝不少學校的教職人員在風暴除下就回校做準備，幸能在短時間內處理，順利開學。

被問到未來「殺校」的情況會否更為嚴重，蔡若蓮表示面對適齡學童人數下跌，當局已採取各項措施，穩定學額供求，包括合併和重置學校等，以確保教學質素不會因人數少而受到影響，同時亦能善用公帑。她強調，教育局會多管齊下穩定學位的供應，而今年學生的人數確實有減少，故亦相對調整了班級數目。

重申調整中學開班機制　因收生困難學校現「虛位」

教育局早前調整中一開班上限，新安排下如點算學生人數後，學校只能開辦一班中一，可申請學校發展方案，包括考慮與其他學校合併或安排特別視學等，獲批合併後，學校可獲每級別50萬的一筆過津貼。被問到小學會否亦仿效，她表示，當局已全速推進小學小班教學，在成熟的地區已全面推展，面臨收生困難的學校亦有其他發展方案，認為目前仍有足夠方案供學校選擇。

對於當局在新學年調整中學的開班機制，她則指，新機制是希望更加實事求是，減少部分收生困難中學的「虛位」，令學校可以更專注長遠規劃，而非忙於宣傳招生。

另外，蔡若蓮出席開學禮致詞時亦勉勵學生，指新學年有四點可以每一日去實踐，包括要快樂、多些做提升正面情緒的活動；另外要積極，鍛鍊抗壓能力，面對困難和逆境。她亦表示，教育局十分重視學生全人發展，希望學生多考察，積極參與內地和外地的考察交流活動，拓闊眼界，令夢想更加遠大。

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