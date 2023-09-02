公民科｜內地考察團增加　蔡若蓮稱控制交通時間　參觀時間更充裕

新學年公民與社會發展科內地考察行程由22個增至26個，以2至5天團為主，而一日團由8個減至3個。教育局局長蔡若蓮今日（2日）在電台節目指，考察活動在疫情後剛恢復，希望學校善用交通時間，故提供交通時間不太長的一日團，部分特殊學校亦可參與不過夜的考察團。如果學生未能參加考察團，她希望學生珍惜機會，或在新學年再報名參與。



蔡若蓮（廖雁雄攝）

家長帶學生返內地不屬考察

蔡若蓮指，疫情後開始恢復學校考察團，現時有43000名高中學生完成考察行程，希望學生善用活動深入體驗國家最新發展，考慮到交通問題，一日團可讓不適合過夜的特殊學校都有機會參與。她又稱，另有2天至5天團選擇，無限制學習方式。

至於個別學生若因患病或家中有事未能參與，蔡若蓮指當局會作出跟進，學生如果臨時因傷病未能參與，新學年可以再參與考察團，如最終未能完成，學校就要安排其他學習方式，但需要學校作出解釋及為課程把關。蔡若蓮續指，考察是課程一部分，希望學生珍惜難得機會，表示新學年可以再參加學校考察團，

對於有人建議由家長帶領學生到內地考察。蔡若蓮指考察不是觀光旅遊，家長不能讓學生完成學習元素，學生參與其他學校的考察團亦不理想。

教育局局長蔡若蓮。（夏家朗攝）

對於教育局更新初中和小學「中國語文教育課程指引」。蔡若蓮希望透過語文課程加強學生對文化和歷史傳承，希望同學閱讀傳統經典作品，表示在國安教育概念下，同學成長的態度都要培養。