電競女生曾被男性揶揄「玩得好廢」想放棄　終奪冠盼成職業選手

近年愈來愈多女性選手於電競界嶄露頭角。葵涌棉紡會中學的中六女生周嘉穎自小喜愛電競，過程中雖經常被男玩家揶揄「玩得好廢」，但仍堅持下去，終在「葵青區電競節2023」中與組員一起奪得學生組冠軍。她希望將來可以升讀電競相關學科，成為職業電競選手。



前排左起電競隊隊長周嘉穎、隊員陳首樂、校長黃定康，後排左起資訊科技組副主席劉銘恒、電競隊指導老師蔡浩申、隊員龐仲賢、隊員伍浩峯、隊員李樂勤。（翁曼琛攝）

受兄弟姊妹影響愛玩電競 曾被男玩家揶揄為「玩得好廢」想放棄

周嘉穎自小受兄弟姊妹影響，對電競產生興趣。她表示，當初都是玩男女比例較為平均的遊戲，直至玩《英雄聯盟》時才發現大部分玩家都是男性而感到格格不入，甚至經常被他們揶揄「玩得好廢」，一度打算放棄，但又認為「如果呢樣嘢真係我嘅興趣，就唔應該半途而廢」。

周嘉穎自小愛玩電競，過程中雖經常被男玩家揶揄為「玩得好廢」，但仍選擇堅持下去，終在「葵青區電競節2023」中奪得學生組冠軍，希望將來可以升讀電競相關的學科，成為職業電競選手。（翁曼琛攝）

周嘉穎又指，家人十分支持自己參與電競，「唔會覺得打機就係荒廢學業」，但會要求她先完成功課才可以玩，考試亦需合格，確保成績不會一落千丈。她認為，由於電競需花大量精力進行操作，思路亦要十分清晰，專注力因而有所提升，令她更專心上課及努力學習。

升讀中五後，周嘉穎在老師的邀請下與其他同學組隊參加區內的電競比賽。她表示，當時未曾參加過電競比賽，覺得一試無妨，賽前亦有與隊員進行訓練及分析陣容，終在比賽中奪冠。她認為政府應大力推動電競發展，加深大眾對該行業的了解。

自5年前開始首辦電競比賽、增設電競區域 盼政府每區設電競場地

校長黃定康表示，學生能透過電競促進團隊合作，學習互補不足，而且需樂於接受失敗，情緒管理亦能有所提升，故此學校自2018年起開始發展電競，舉行校內首場電競比賽，讓學生一嚐擔任電競成員及旁述員的體驗，享受比賽的樂趣。

除舉行比賽外，學校亦有為學生增設電競區域。資訊科技組副主席劉銘恒指，電腦室的後排座位換成電競椅，學生只需自行攜帶鍵盤和耳機，便能在課餘時間與其他同學一起訓練。黃校長補充，學校沒因而增設專業配套，反而較著重學生的團隊精神，而老師則從旁指導，希望政府未來在每區都設立電競場地，並提供專業訓練員。