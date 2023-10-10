STEAM｜聖若瑟書院借大學儀器教STEAM　本學年辦新加坡創科交流團

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



近年不少學校都致力推行STEAM教育，中西區聖若瑟書院校長黃婉芬及STEAM課程主任鍾卓廷接受訪問時表示，該校的STEAM教學策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」，讓初中生以跨學科形式學習基本的STEAM知識，及後再挑選有潛質或對STEAM有興趣的學生參加校外比賽。鍾主任又指，學校亦有自購或借助大學的專業儀器以提升教學水平，至今有不少學生在本地或海外大學修讀科學相關課程，今年亦計劃安排學生到新加坡進行交流，了解當地的創科發展。



中西區聖若瑟書院的STEAM教學策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」，讓初中生以跨學科形式學習基本的STEAM知識，及後再挑選有潛質或對STEAM有興趣的學生參加校外比賽，另外亦有自購或借助大學的專業儀器以提升教學水平。（梁鵬威攝）

挑選學生參加校外比賽 借大學儀器以提升教學水平

鍾主任表示，現時校內STEAM教育分為「STEM for all」及「STEM for elite」兩個層次，前者讓初中生以跨學科形式學習基本的STEAM知識，例如中一生可透過運用數學、綜合科學及電腦科知識設計自動流水裝置，後者則挑選有潛質或對STEAM有興趣的學生參加校外比賽。化學科老師黃偉豪補充，參賽學生會分成4至5人一組，然後自行選擇題目，再與負責老師討論方案的可行性及是否在他們的能力範圍內，最後才進行文獻回顧及設計方案。

除讓學生參加校外比賽外，學校亦有自購或借助大學的專業儀器以提升教學水平。該校STEAM副課程主任麥愷盈舉例，熱傳導是中一科學科課題之一，若原用傳統的教學方式就需以火加熱隔熱鐵絲網，向學生展示鐵絲網「變紅」的速度以解釋火的溫度，但他們會較難理解當中概念，故此學校自購熱成像攝影機，透過拍攝火就可以直接檢測其溫度，圖像亦以不同顏色顯示較熱和較冷的位置。

不少學生修讀科學相關課程 今年辦新加坡創科交流團

校長黃婉芬表示，今年學校計劃舉行新加坡交流團，讓他們了解當地的科研成就，以石油化工為例，學生可以從中明白到東南亞國家的石化產品都是由新加坡供應，以至傳統工業與STEAM息息相關。（梁鵬威攝）

自「STEM for elite」推行後，學生對科學的興趣日益增加。鍾主任表示，不少學生都在本地大學修讀科學相關的學科，及後亦有人到加州理工學院或劍橋大學修讀生物科技或化學相關的博士課程。他又指，當中更有舊生在大學時以第一作者發表有關論文，及後赴美修讀博士課程。

為加深學生對海外創科發展的了解，黃校長表示，本學年學校計劃舉行新加坡交流團，讓他們了解當地的科研成就，以石油化工為例，學生可以從中明白到東南亞國家的石化產品都是由新加坡供應，以至傳統工業與STEAM息息相關。