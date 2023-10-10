STEAM｜聖若瑟書院視藝科添STEM元素　學生自由發揮創意製作模型

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



愈來愈多學校都在STEM教育加入藝術（Art）元素，相反亦有學校於視藝科添加STEM元素。中西區聖若瑟書院校長黃婉芬及視覺藝術科科主任葉煥鈴接受訪問時表示，由於部份學生因不懂繪畫而抗拒上視藝課，啟發學校推行「Art+STEM」概念，讓學生結合美術及STEM知識製作不同模型，並設立創科廊以進行活動，終令學生對視藝科產生興趣，近年高中選修視藝科以至大學修讀藝術課程的學生明顯增加。



中西區聖若瑟書院為不懂繪畫的學生推行Art+STEM概念，讓他們結合美術及STEM知識製作不同模型，以及設立創科廊以進行有關活動。（梁鵬威攝）

視藝科添STEM元素讓學生製作模型 設創科廊置3D打印機、鐳射切割機

葉主任表示，當初教視藝科時會直接向學生示範繪畫，但發現他們因不擅長繪畫而無法投入上課，故此學校於視藝科添加STEM元素，讓學生學習基本美術知識之餘，亦能加深對STEM的了解。她又指，學校會與藝術家或大學共同為學生製作合適的模型配套，並設立特定主題，例如製作以「香港」為主題的電動車，學生需學習接駁電線自行製作電動車，並在車身上繪畫有關香港的事物。

校長黃婉芬表示，學校的創科廊結合視藝室及STEM教室，並提供立體打印機及鐳射切割機等，方便學生上視藝課或進行數碼藝術及編程等活動。（梁鵬威攝）

除於視藝科添加STEM元素外，學校亦有設立創科廊。黃校長表示，創科廊結合視藝室及STEM教室，提供立體打印機及鐳射切割機等設備，方便學生上視藝課或參與數碼藝術及編程等活動。

高中選修視藝科、大學修讀藝術相關課程的學生見增長

自推行「Art+STEM」概念後，學生有更大的自由創作空間，逐漸對視藝科產生興趣。黃校長表示，於2022年共有8名中四生選修視藝科，及後亦有不少學生在大學修讀藝術、建築及服裝相關的課程。葉主任補充，當中更有學生運用課餘時間自行製作齒輪，過程中除利用電腦程式生成圖像外，亦自行切割模型，令她十分驚喜。