國泰航空招募新一屆 I Can Fly學員　STEAM能力列遴選條件之一

國泰航空最新一屆「飛躍理想計劃 I Can Fly」計劃正接受報名，有興趣的14至18歲中三至中六學生，可於11月7日或之前報名，深入了解航空業發展。學員將由國泰航空的機師和員工領袖帶領，參與一系列航空活動和社區服務，並通過設計和實踐社會服務計劃來貢獻社會。計劃的最後一部份，學員還有機會參與航空體驗之旅，從不同角度更深入地了解航空業，並進行文化交流。



「飛躍理想計劃 I Can Fly」於2003年1月推出，國泰稱旨在糅合航空教育與社會服務概念，讓香港青少年能夠追尋夢想，至今已有數千名學員完成計劃，部分畢業學員已經成為香港航空業的一份子。

需獲學校提名參加 篩選約300人入計劃

參加資格為須居住香港，就讀本港全日制中學 (或國際學校及職業訓練局等院校)，屬14至18歲的中三至中六學生(或同等學歷之學生)，能以英語及廣東話溝通，並對航空業有興趣、關心社會及熱心助人。學生報名除了填寫資料，均需獲學校提名參加，每間學校只可提名10位學生參加。

遴選會按參加者對航空業的興趣、個人素質(追求卓越、勇於求進)、社會服務經驗、參與環保、數理工程、藝術創意及科學等活動 (STEAM)、領道才能、創意及英語能力，篩選約300位學員參加。

學員將由國泰航空的機師和員工領袖帶領，參與一系列航空活動和社區服務。（國泰網頁圖片)

深入了解飛機工程和乘客服務等知識



國泰表示，這個計劃的核心內容包括航空訓練及參觀、社會服務計劃和航空體驗之旅。學員將接受為期三個月的培訓，深入了解航空業的知識，包括飛機工程和乘客服務等方面；他們還有機會參觀與航空業相關的機構，如政府飛行服務隊、香港飛機工程有限公司和民航處的航空交通管制運作，以加強對航空業的了解。此外，學員也將參與社會服務計劃，幫助有需要的人士，貫徹積極進取的精神。表現優秀的學員還有機會參加航空體驗之旅，進一步擴展他們對航空業的認識。

根據活動時間表，2024年3月將舉行啟航典禮及迎新活動。到了2024年7月至8月，優秀的學員將有機會參加航空體驗之旅。

除了在香港舉辦之外，「飛躍理想計劃 I Can Fly」還在中國內地、加拿大、美國和泰國等地區舉辦。