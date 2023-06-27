國泰疫情後首屆見習機師畢業　EO公務員辭職轉跑道成功衝上雲霄

「對住四面牆，你永遠唔知天空嘅突發事件。」32歲徐耀鴻（Desmond）因熱愛天空，毅然辭去政府中層行政職系工作（EO，行政主任）投身航空業，並於2019年獲計劃取錄，2020年豈臨出發才獲悉澳洲已因疫情封關，等待3年才重新出發實現夢想。由穩定的公務員到疫情下百廢待興的航空業，他坦然變幻莫測的天空比起四面牆、一個電腦螢幕更令他鐘情。



新冠疫情過後香港航空業復甦，國泰航空今日（27日）迎來疫情後首屆見習機師畢業禮，包括徐耀鴻在內的19名學員已完成55周艱辛訓練，接過象徵機師的肩章，正式成為二副機長。



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臨出發往澳洲受訓遇封關 等待3年「重新起飛」

國泰航空今日舉行疫情下首個見習機師畢業禮，19名見習機師在無需戴口罩的情況下，從機長手上接過肩章，正式由學徒成為一名二副機長。三名獲最佳學員獎的見習機師，徐耀鴻、陳嘉儀及關立，均是疫情前、即2019年獲計劃取錄，2020年正當準備出發之際傳來澳洲封關消息，等待約3年才成功「重新起飛」。

32歲的徐耀鴻畢業於港大心理學系，本身是一名中層行政職系公務員，他笑言小時候沒看《衝上雲霄》，反而是7年前旅行時在澳洲參與一堂飛行體驗課產生濃厚興趣。由十分穩定的公務員到投身飄忽不定的機師行業，他指因更加鐘情天空的變幻莫測。

（公務員）永遠唔知出面有咩轉變，只係對住四面牆，永遠有啲字、對住個mon（屏幕）。 見習機師徐耀鴻

等候期間做合約文員 堅持不放棄

跳入另一個行業也非一帆風順，徐耀鴻稱2019年獲國泰見習機師計劃取錄後，本來滿心歡喜，豈料臨出發當日才收到消息，指澳洲因疫情封關故未能出發，等候約3年，期間曾從事合約文員，至2022年才成功入學。

都有唔開心，中間都有想法要唔要放棄，但我鐘意飛，放棄係唔可行計劃，呢兩年雖然難捱，但都等同堅持。 見習機師徐耀鴻

他談及整個訓練最難忘是第一次單人飛行，同學、好友、導師在停機坪等他回來的一刻，又說學習期間也曾經有挫敗，最佳減壓方法是與朋友到訓練基地附近的台式飲品店買珍珠奶茶，笑言三四人加起來，竟花了1萬澳元買台式飲品。成為疫情後第一批畢業機師，他說：「希望成為recovery（復甦）後嘅表表者，出分力幫助公司復甦。」

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疫情打亂部署 暫做民航處見習通信員、協助抗疫行政助理

另一名得獎者、29歲的關立（Tom）則從小喜歡飛行模擬遊戲，在遊戲中探索天空，並立志成為一名機師，也曾在中東一間航空公司任職貨運收益分析師三年。他同樣2019年已獲取錄卻等待3年才出發，「當時有個前輩、現國泰民航機師同我講，飛行計劃要有backup plan（後備計劃），人生都係」，故等待期間也未停下步伐增加航空業經驗，並進入民航處任職見習通信員。

三人中唯一女機師、30歲的陳嘉儀（Annie）在澳洲讀大學，曾參加觀光飛行體驗，從此對飛行產生興趣立志成為機師。她稱當時接到取錄消息感覺好開心，雖然因澳洲封關而延誤，但熱情未有減退，期間任合約衞生署行政助理協助抗疫，一直等待入學。她透露，曾在珀斯學滑翔傘時，認識一位澳洲本地人，二人目標同樣是想成為民航機師，「當時講笑話可能會係澳洲學堂相見，點知去到真係見到佢學緊商用機執照。」

對於國泰即將在大灣區招聘內地機組人員，三人均異口同聲指國泰屬多元化結構，也不會考慮對方來自哪裡。其中關立指，國泰有不同國籍的機師，「飛行就係common language（共同語言），唔會理佢係邊度來。」

國泰副飛行訓練經理馮應聰指，策劃訓練內容需要多角度及周詳，無論是真實發生還是無發生的意外，均會放在教案當中。（夏家朗攝）

副飛行訓練經理：疫後報考人數多 面試見到手軟

國泰上周六（24日）發生故障意外，國泰副飛行訓練經理馮應聰指，策劃訓練內容需要多角度及周詳，無論是真實發生還是無發生的意外，均會放在教案當中，培訓機師應變能力，「唔會只focus（聚焦）一件已發生意外。」

馮又透露，感覺疫情後報考見習機師的人相對較多，「面試都面到手軟」，又笑言疫情前後，見習機師最大不同在於「現時個個已打咗針」。

400見習機師正受訓 明年177人畢業

國泰表示，現時共有逾400名見習機師正在受訓，預料2023年將有177名見習機師畢業。見習機師培訓計劃由1988年推行至今，35年來已培訓逾1,000名機師，包括185名機長，當中逾40名為飛行訓練機長，7名航務部管理層機師亦是畢業生。

國泰指出，目標在2023/24年度合共招募最少800名見習機師，去年也已招募約250名見習機師。

林世雄：需持續擴大本地航空人才庫

出席畢業禮的運輸及物流局局長林世雄指，今次是疫情後首次見習機師畢業禮，形容意義非凡，強調政府素來鼓勵本地航空公司投放資源用作培訓本地機師，認為需持續擴大本地航空人才庫，才能支持香港的航空業持續發展。

國泰二副機長薪酬福利:



1.首年年薪一般可達56.4萬元，另有多項福利及津貼；

2.21日年假

3.折扣機票、合資格機師子女享環球教育津貼、酌情年終花紅及利潤分享等。



入職要求:



1.具中國內地或香港居留及工作權利；

2.中學畢業，良好英語及數學或科學成績；若符合中學畢業要求，持有任何範疇學位課程均會考慮。具航空學位申請人優先考慮；

3. 身體健康並有資格獲得民航處(HKCAD)1級醫療證書；

4. 能符合伸手能觸及駕駛艙內儀器的要求,應徵者可能會要求完成靜態範圍測試和飛行模擬器範圍評估；

5.通過國際民航組織（ICAO）英語能力測試，並達第四級或以上；

6.年滿18歲

