國泰試行見習機師強制參與兩個月地勤工作　完成後繼續飛行訓練

國泰航空今日（31日）表示，於今年6月試行新入職安排，每名獲選的二副機長需完成為期兩個月的輪替工作，學習有關機場設施、運作及工作流程等知識、顧客服務，甚至支援地勤工作等。計劃為強制性質，員工必須完成訓練，其後繼續飛行訓練。



國泰航空亦指，員工流失率已恢復正常水平，而今年目標為增聘三千多人。



學習機場設施、運作

國泰航空企業事務部指，為擴闊見習機師的專業知識及事業發展，於 2023 年 6 月開始試行新的入職安排。安排包括，每名獲選的二副機長需完成為期兩個月的輪替工作，學習有關機場設施、運作及工作流程等知識。完成培訓後，會獲分配到機場各面對顧客的崗位工作，完成相關入職活動後，將繼續接受飛行訓練。國泰指，輪替工作期間，新員工會繼續收取每月基本薪金。

支援地勤了解顧客服務 強制性性質不能取消

據國泰的內部電郵，提及計劃會安排新員工體驗及支援地勤工作，以更了解顧客服務精神及機場運作。新員工亦會在國泰城學院進行為期三天，與機場基礎知識有關的課程訓練，隨後將在機場的登機閘口及入境大堂進行為期兩天的在職訓練。此外，計劃為強制性質，如員工獲準請假後，訓練亦不會取消。

國泰航空表示，相信這項安排將會有助推動國泰成為全球其中一個最傑出服務品牌的願景。

國泰：員工流失率恢復正常水平 今年目標增聘三千人

至於人手問題，國泰航空指，香港以至全球航空業皆面臨機場資源及人力資源的問題，但國泰航空擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持其現行的航班運作，並相信持續的招聘計劃會繼續支援復常期間的運作。

國泰航空續指，各類別員工的流失率已回復至正常水平，又指不少在過去幾年離開國泰航空的員工已申請重新加入公司。例如去年已有超過2,000位新同事加入國泰，而今年公司目標是再增聘3,000多人。國泰航空亦指，2024年會繼續舉行一連串的招聘活動，推進復常。