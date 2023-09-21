玫瑰崗中學︱關注組發起聯署促剎停「殺校」計劃　暫逾300人聯署

玫瑰崗學校辦學團體道明會日前表示，學校將與道爾頓學校合併，屬資助學校的玫瑰崗中學將於3年後停辦。玫瑰崗學校關注組（Rosaryhill School Concern Group）最新發起聯署行動，要求辦學團體道明會立即剎停未經諮詢的「殺校計劃」，並盡快與各方立即展開溝通和對話，探討各種方案可行性。相關聯署至今午（21日）1時，獲306人響應，當中包括舊生、退休教職員及家長等。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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聯署行動由玫瑰崗學校關注組發起，聯署同時附有一封給玫瑰崗學校辦學團體道明會的公開信。信中指，他們透過媒體得知道明會已決定於2024/25學年起，放棄經營玫瑰崗幼兒園和中學學校，所有玫瑰崗中學現有學生將依原機制就讀至2025/26學年，而未來，玫瑰崗學校的校園將由道爾頓基金會成立的道爾頓學校（玫瑰崗）接管。

公開信稱不少學生、家長及校友感到極不尊重

一紙冷冰冰的聲明，就結束了我們學校幾十年來的使命，摧毀了一所充滿歷史和情誼的學校。 玫瑰崗學校關注組公開信

信中形容「我們深愛的母校玫瑰崗學校將永遠終止運作，一紙冷冰冰的聲明，就結束了我們學校幾十年來的使命，摧毀了一所充滿歷史和情誼的學校。」無數學生、家長、教師以及校友都感受到極大的不尊重。

▼9月18日 玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼



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公開信又指，隨著更多資訊獲得公開，甚至從玫瑰崗學校校長蘇佩婷公開聲明中了解到，雖然區內學校面臨著學生減少的壓力，但玫瑰崗的學生人數仍維持一定規模，近年學校不但增加了許多新設施，政府的資助亦得到充分利用，沒有跡象表明玫瑰崗學校陷入了財務困境。

關注組稱，結束學校營運是一項重大決定，但事前沒有進行公開諮詢，校長、整個教師團隊以及學生和家長，更是一直被蒙在鼓裡，作為校友感震驚、錯愕。關注組提出3個質疑：

1.道明會是在什麼理據下單方面做出結束學校的決定？



2.在學校未有遇到收生困難，道明會卻執意決定結束學校，理據何在？



3.道明會是在什麼時候開始接洽道爾頓基金會？



關注組要求道明會明確闡述過程的來龍去脈，並立即展開公開廣泛且不帶前設的諮詢，並希望藉今次的公開信和聯署，要求辦學團體立即剎停這項未經諮詢的「殺校計劃」，以使學校的教育團隊能夠恢復一個穩定的環境，繼續傳承玫瑰崗學校的優良傳統，並盡快與各方立即展開溝通和對話，探討各種方案的可行性。