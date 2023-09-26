玫瑰崗幼稚園合併簡介會不提新學費期數　一周後傳媒查詢始交代

灣仔玫瑰崗小學及幼稚園2024/25學年起併入道爾頓學校，校方早前宣稱幼稚園原校生日後報讀道爾頓本地班可享六折學費優惠。不過，有家長投訴本月16日玫瑰崗舉行家長會時，僅提及出每期學費，未有主動公布期數，事隔一周在校網發現入學新生須繳交11期學費，與以往分10期金額不同，變相最貴的課程加幅，由預期約四成，再推高至五成四。



校方回覆查詢稱，玫瑰崗幼稚園現有學生的學費期數在新學年仍維持不變，即每年學費期數為10期，以盡量減低對現有學生的影響。



有家長不滿校方資訊分佈上「陰陰濕濕」，要靠自己或傳媒查詢才知悉學費期數，「感覺唔敢面對我哋家長，或者唔care（在意）我哋呢班孤兒仔。」



灣仔玫瑰崗小學及幼稚園24/25學年起分階段併入道爾頓學校；中學則於明年停止收生，三年後停辦。（資料圖片）

新學費若以11期計算 較以往貴約30%至54%

合併後的私校道爾頓幼稚園（玫瑰崗），為安排玫瑰崗學生入讀，校方於上周六稱會提供六折優惠，半日班每期收費為4,320元；全日班每期收費為6,600元，若果以10期收費計算，半日班全年收43,200元，全日班為66,000元。

對比《幼稚園概覽》列出最近期的收費，22/23學年按10期計算，新學費較以往貴約18%至40%，加幅最高是K2至K3的半日班學費。（見下圖）若果新學費以11期計算，學費較以往更貴約30％至54％。

校方於上周六公布合併後新學費，未有提及繳交的期數。（投訴人提供）

家長批校方手法「陰濕」 稱對過渡安排存疑

家長張女士（化名）向《香港01》投訴稱，校方當日未有在家長會上主動公布學費期數；即使現場有家長問及學校年曆，校方僅在會上稱要研究本地班會否按照國際學校的做法，未透露上學的月數。

道爾頓學校回覆查詢稱，玫瑰崗幼稚園網頁所公布的11期學費繳納期數，適用於2024/25學年新申請入讀的學生。但玫瑰崗幼稚園現有學生的學費期數在新學年仍維持不變，每年學費期數為10期，以盡量減低對現有學生的影響。道爾頓稱，本着公開透明的原則，在過渡期間將竭盡全力保持與各方的充分溝通，保障所有學生和家長的利益。

張女士批評，校方公布學費手法不透明、「陰陰濕濕」，學費期數於一星期後才有定案，「感覺唔知係兒戲定當日唔敢講」。而校方決定後亦未有主動通知，要靠家長發現，或經傳媒查問才知悉，「感覺唔敢面對我哋家長，或者唔care（在意）我哋呢班孤兒仔」，令人質疑兩校能否順利過渡，安排上的其它細節位會否有不妥。