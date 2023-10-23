青年會小學署任校長羅勁柱：盼讓學生及早接觸AI、ChatGPT教英文

天水圍中華基督教青年會小學本學年由原副校長羅勁柱接掌擔任署任校長，他接專訪時表示，自小在台灣讀書及後回到香港擔任中學老師，當中卻發現在中學「可以塑造小朋友嘅空間太細」，故此轉至青年會小學一直任教至今，希望由零開始發掘學生的潛能，為他們建立自信，過程中亦獲得更大的滿足感。



他又指，未來學校發展仍然是以國際化、全人教育及中小銜接為目標，盼望未來在初小課程中引入人工智能（AI）元素讓學生及早接觸AI、推出聊天機械人（ChatGPT）教學生英文作文以協助他們升讀英中，以及舉辦內地交流團，促進學生的跨文化和領域學習能力。



自小在台灣讀書熱愛運動 由中學轉至青小任教為學生建立自信

天水圍中華基督教青年會小學署任校長羅勁柱自小在台灣讀書，及後回到香港擔任中學老師，當中卻發現在中學「可以塑造小朋友嘅空間太細」，故此轉至本校任教，由零開始發掘學生的潛能，為他們建立自信，過程中亦獲得更大的滿足感。（夏家朗攝）

羅勁柱自小在台灣讀書，並熱愛運動，修畢中學後升讀國立臺灣師範大學體育與運動科學學士課程，亦曾是港隊籃球代表，大學畢業後回港一度擔任中學教師。他表示，於中學任教時發現「可以塑造小朋友嘅空間太細」，故此於2007年轉至青小任教，希望由零開始發掘學生的潛能，為他們建立自信，從中亦獲得更大的滿足感，及後於2020年出任副校長。

羅勁柱認為，由於青年會是國際組織，學生可藉此擴闊視野，提升公民意識，「唔係生活喺天水圍呢個地方，而係生活喺呢個世界」，而校訓「非以役人，乃役於人」和「志臻完人」亦提醒他除學業方面，亦需關注學生的精神健康。

學校未來發展方向不變 盼讓學生及早接觸AI、ChatGPT教英文

青年會小學校長羅勁柱表示，上任後學校的發展仍然是以國際化、全人教育及中小銜接為目標，盼望未來在初小課程中引入AI元素讓學生及早接觸AI、推出聊天機械人教學生寫英文作文以助他們升上英中，以及舉辦內地交流團以輸出不同科技。（夏家朗攝）

本學年羅勁柱出任署任校長帶領學校繼續向前，談及學校未來發展方向時他表示，會繼續以國際化、全人教育及中小銜接為目標。現時學校在高小設立創科課程，讓學生學習AI及立體打印等知識，而初小常識科則加入STEAM元素，以小型機械人學習編程及社區知識，希望將來可以在初小課程中引入AI元素，讓學生及早接觸AI，提升他們對AI的興趣。

他又指，為協助學生入讀英中，學校未來或會推出聊天機械人教學生寫英文作文，學生亦能從中評核生成式AI提供的文章是否符合他們的英文水平，同時亦會與內地姊妹學校合辦交流團，以在當地引入不同科技，並促進學生的跨文化和領域學習能力。