青年會小學引入AI學習平台批寫作及語音　設AI攀石牆、象棋機械人

人工智能（AI）已逐漸應用在教育界，天水圍中華基督教青年會小學早前引入AI學習平台，批改學生的作文及語音，以及提供數學科情境題，減輕老師批改的壓力之餘，亦能讓學生即時知道自己的弱項。另外，學校亦與香港大學合作推出AI攀石系統及體能運動評估程式「RoboCoach」，評估學生做運動時的姿勢是否正確，又引入AI象棋機械人，讓學生體驗中華文化結合科技，而未來則有意優化AI配套，並在初小課程中引入AI元素。



平台助批改學生的作文及語音 提供數學科情境題

中華基督教青年會小學透過引入電子學習平台iTeach，讓學生在平台上完成中英文作文，遞交後平台會以AI自動檢查文章錯處，並給予評語回饋，而老師亦可因應學生的能力修改評語。STEM教育統籌主任郭賢沛表示，以往一個週末只有時間批改一班的作文，引入平台後可節省更多時間，並減輕老師批改功課的壓力。

他又指，平台亦可按照學生的英文和普通話語音分析發音是否準確及評分，而且會提供不同的數學科情境題，以減法為例，老師只需輸入「小明有10個橙，食左6個，還餘幾多個？」等例句，平台就會自動檢測例句是屬於什麼運算，然後生成10道情境題。

推出AI攀石系統及體能運動評估程式 評估學生的姿勢是否正確

除教學用途外，學校亦有與港大合作推出AI攀石系統及體能運動評估程式「RoboCoach」。體育科主席鄧巧兒表示，攀石系統設有AI攝錄功能，分析學生攀石時的姿勢是否正確，而學生亦可選擇遊戲模式，例如攀到某種顏色的石會加分，增加攀爬的挑戰性。

她又提到，「RoboCoach」同樣可攝錄學生進行不同的體能活動，並利用AI分析動作是否正確，鼓勵學生運用課餘時間做運動，而未來則有意在程式中增設功能，例如規定學生在一星期內完成100次開合跳或俯臥撐。

引入AI象棋機械人 未來或會在初小課程中引入AI元素

至於未來發展策略，郭賢沛表示，學校現時已引入AI象棋機械人，並計劃舉辦課外活動讓學生透過科技學習象棋，體驗中華文化結合科技，然後安排學生到老人院教長者如何與AI象棋機械人對弈，之後將AI象棋機械人送給他們，讓長者可以獨自下棋，亦鼓勵學生關愛長者。他又指，未來希望可以優化校內AI配套，並在初小的資訊科技課中引入AI元素，以及在常識課中帶領學生參觀學校的AI設施。