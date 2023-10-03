領島學校購特制版ChatGPT可調較創意度畀錯答案　教學生核實資訊

愈來愈多學校開始引入及使用生成式人工智能如ChatGPT，位於何文田的天主教領島學校亦是其中一間。該校校長李安迪接受「01教育」訪問時指出，比起教導學生使用人工智能，培養資訊素養、誠實地使用工具更重要。他又提到，學校將會引入可以調較答案創意度的特制版ChatGPT，教導學生不能盡信人工智能，需要核查事實（Fact Check）。



天主教領島學校校長李安迪接受「01教育」訪問時表示，比起教導學生使用人工智能，培養資訊素養、誠實地完成工作更重要。（林靄怡攝）

領島課程兩年前已有AI元素 培養學生資訊素養更重要

不少人都會覺得人工智能突然冒起，繼而衝擊世界，不過李校長表示人工智能其實早已存在，只是生成式人工智能如ChatGPT的出現，使之平民化及引起熱潮。他以領島學校為例，學校課程於兩年前已經加入人工智能元素，教授簡單概念，讓學生有基本認知，明白人工智能不一定複雜。

學習使用生成式人工智能的人愈來愈多，惟李校長並不急於教導學生使用，因為該些工具的使用難度其實不高，培養學生使用工具的資訊素養更為重要。他說：「如果無任何素養嘅、無一啲正確嘅指引或者價值觀畀學生用呢啲工具，其實佢就會變成亂用或者濫用，或者到時科技其實就害咗佢。」

引入特制生成式人工智能可調較答案創意度 教學生必須Fact Check

學校預計於本學年第二或第三個學期開放特制版的生成式人工會能系統予四至六年級學生使用，讓他們可以在可監管、可控制及可微調的框架下學習。李校長指，系統特別之處在於教師可因應需要而調較答案創意度，當學生查詢資料時會創作出錯誤答案，若學生照單全收交功課將被老師發現，盼教導學生必須核實資訊。

天主教領島學校校長李安迪表示，（林靄怡攝）

他舉例，學生如以系統搜尋歷史事件完成常識科工課，系統可能創作事發地點及日期、涉事國家、以至事件的來龍去脈，學生不能搬字過紙。李校長強調，學校期望借該套系統告訴學生，工具只是他們的助手，「你而家有個工具，佢幫你做咗最基本，你就優化佢，做更好嘅一層，唔係做最基本嗰一層」。

計數機、維基百科類比ChatGPT 料有助基層學生學習

不少家長擔心生成式人工智能會成為學生抄功課的工具。對此，李校長直指學校從來沒有絕對方法辨識學生抄功課，關鍵在於學生是否正確使用工具。他以計數機為例，若學生做數學功課時直接用計數機計算後交功課，便需要承擔測驗考試時不會有好成績的後果；不過若學生自行完成功課後用計對答案，並在發現錯誤後找出問題所在並作反思和改正，則有助學習。

他又舉例，指維基百科出現初期，不少學生直接複製內容到專題研習報告，甚至連註解數字也不會刪走，「因為嗰時冇講素養，佢就咁交咗就算」。他認為計數機、維基百科與ChatGPT三者的原理一樣，只是ChatGPT猶如被神化一樣。

另外，李校長亦提到學校基層學生較多，他們較少有補習老師等支援，如能善用人工智能發問，將有助學生即時解決課業難題，促進學習。