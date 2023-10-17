幼稚園概覽出爐　36校獲准超收報名費　最高約2500元

教育局公布本學年《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》，供家長查閱學校資料和各項收費。教育局回覆查詢指，批准36間幼稚園超收40元上限的報名費，有關金額介乎50元至2,500元。



局方指，會審視幼稚園提供的理據和資料，包括收支預算和過去的入學申請數目，作出嚴謹的審批，有關批核有效為期三年。所有報名費的盈餘只可用於收生用途。



教育局公布本學年《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》，供家長查閱學校資料和各項收費。（資料圖片）

13間幼稚園超收註冊費 金額介乎1,600元至37,900元

現時幼稚園收取報名費上限為 40 元，而半日制和全日制幼稚園的註冊費上限，分別為 970 元和1,570元。

教育局表示，現時批准共36間幼稚園超收報名費，有關金額介乎50元至2,500元；另批准13間幼稚園超收註冊費，有關金額介乎1,600元至37,900元。局方指，學童如已繳付註冊費，其後在該幼稚園就讀，校方必須在有關學年的第一個月把註冊費全數退回該學童。

當局指，參與幼稚園教育計劃的幼稚園不可收取超逾核准上限的報名費和註冊費；其他幼稚園如欲超收上述兩項費用，須事先徵得教育局批准，每宗申請會按個別情況考慮。

就收取超逾核准上限費用的報名費，幼稚園須向家長清楚解釋收費的用途、理據和提供的服務，以確保收費的透明度。教育局會審視幼稚園提供的理據和資料，包括收支預算和過去的入學申請數目，作出嚴謹的審批，有關批核有效為期三年。

幼稚園如需繼續超收報名費，須再次向教育局申請，並提交相關理據和資料供局方審批。獲批的幼稚園須妥善保存其收支紀錄供教育局查閱，包括與收生有關的支出、收入、盈餘或虧蝕等資料，在有需要時供教育局人員審核。所有報名費的盈餘只可用於收生用途。