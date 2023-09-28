401間資助全日制幼稚園加價　較去年急增1倍　佔總數67%

疫情復常後首個學年，申請加學費的幼稚園數目大增。教育局回覆稱，有401間政府資助全日或長全日制幼稚園獲批准本學年加費，佔總數約67%，較去年多199間，急增近1倍。另有逾半的非政府資助幼稚園、即134間獲准加價，較上學年多14間，升幅為12%。



疫情復常後首個學年，申請加學費的幼稚園數目大增。（資料圖片）

67%資助全日制幼稚園加價 逾半非資助加

教育局表示，截至今年9月4日，已完成審批709間參加幼稚園計劃的幼稚園學費申請，學費中位數是940元，較去年加50元，升幅為6%。

以開辦全日或長全日班劃分學校，本學年有約67%、401間幼稚園加學費，較去年大增199間，急升近1倍；有201間凍學費，1間減學費。至於半日班幼稚園，則有12間加價，較去年多3間；460間凍學費。

非政府資助幼稚園方面，有55.6%、134間獲准加價，較上學年多14間，升幅為12%。

九龍塘耀中幼稚園全日班22.4萬 加價5.1%

《香港01》統計部份私立獨立幼稚園的K1學費，九龍塘耀中幼稚園（森麻實道）全日班全年收費為約22.4萬，較去年升5.1%。維多利亞（何文田）國際幼稚園，半日班一年學費約10.5萬，增5.9%。（見上圖）

教育局表示，審批學費申請時，主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，調整開支項目一般包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施。

局方稱，由於幼稚園的運作模式多元，每所營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費。