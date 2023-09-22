根德園幼稚園｜移民潮衝擊疫情出生率跌谷底　學界料來年減20校

創校近60年的九龍塘根德園幼稚園宣布三年後結束營運。教聯會副主席蔡麗芳表示，對於老牌幼稚園停辦感到震驚，學界受出生率下跌及移民潮夾擊，近年正經歷收生寒冬，加上疫情令港人「唔敢生」，令出生人口進一步跌至谷底。她表示，據知有學校本學年收生至少跌兩成，部份或出現經營和財政困難，業界前景並不樂觀，粗略估計未來一年會有至少20間學校會結業。



創校近60年的九龍塘傳統名校幼稚園宣布三年後結束營運。（羅國輝攝）

根據統計處數據，本港出生人口連續七年下跌，由2016年約6.09萬人，到去年跌至新底，只有約3.25萬人。上學年本港有1,026間幼稚園，對比疫前2019/20學年減少23間。翻查過去五個學年，幼稚園縮減的幅度較整體幼稚園學生人數為低（見下表）。

部份幼稚園收生只及疫前三分之一

教聯會副主席蔡麗芳表示，出生率下跌及移民潮夾擊，學界正經歷收生寒冬，疫情重挫業界生源，港人於過去三年「唔敢生」，加劇出生率低的問題，部份幼稚園收生只是疫前的三分之一，「好彩就會保到三分之二」。

她表示，據知有學校本學年收生至少跌兩成，部份或出現經營和財政困難，不排除有虧損甚至未能回本的情況。她指幼稚園能否營運下去，要視乎辦學團體或校董能否財政上支持，過去已有連鎖幼稚園被收購，或選擇縮減分校以「續命」，粗略估計未來一年至少20間學校會結業。

隨著疫後復甦，蔡麗芳期望出生率可以明年起逐步回升，亦希望政府可以帶頭呼籲地產商減租一至兩年，協助幼稚園業界特別是私校渡過難關，因為一旦結業就難以重新辦學，「教育界同飲食業界唔同，辦學團體唔只辦一年轉校舍，幾年時間完又開新校名。」