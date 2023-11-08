萬鈞伯裘書院學生設計英文教育桌遊　力壓多國大學隊伍奪國際冠軍

要提升學習效率，方法之一就是寓學於樂。天水圍萬鈞伯裘書院的學生隊伍自行設計了一款英文教育桌上遊戲「Roaring」，玩家可以從遊戲之中學習英文生字、句子結構、訓練說話能力等。隊伍早前更衝出香港，到荷蘭參加「歐洲遊戲為本學習會議（ECGBL）」舉辦的第11屆國際教育遊戲設計大賽，擊敗逾20隊來自世界各地的大學生隊伍，成為學生組冠軍。



萬鈞伯裘書院的學生隊伍以英文教育桌上遊戲「Roaring」獲得第11屆國際教育遊戲設計大賽的學生組冠軍，隊員包括（左起）林灝賢、鄧卓文、許尹圖、侯敏慧。（盧勁揚攝）

重新設計師兄師姐作品 以字詞卡牌組成句子累積分數

萬鈞伯裘書院的學生隊伍由4名中五學生組成，包括鄧卓文、侯敏慧、許尹圖及林灝賢，他們以6歲或以上的小朋友為主要對象，將過去由師兄師姐的作品重新設計成具有偵探元素的英文教育桌遊戲「Roaring」。

遊戲開始時，玩家會先抽1張代表自己的動物角色牌及7張英文字詞牌，然後運用手牌組成英文句子，以描述自己的動物角色。卡牌因應字詞程度設有相應分數，句子用字愈多愈深，分數愈高，而玩家組成句子後必須親口讀出該句子才可得分。遊戲目標是盡量累積分數，只要有其中一位玩家的動物角色被猜中，遊戲就會完結，當刻最高分數的玩家就是贏家。

「Roaring」設有動物角色牌，例如左下全彩印刷的「Zebra」就是其中之一，其他均是用於組成句子的字詞牌。（盧勁揚攝）

卡牌印二維碼提供字詞讀音及用法 曾向本地桌遊商取經

除了玩法之外，遊戲卡牌設計亦有不少特點。鄧卓文同學指出所有遊戲卡牌都印有二維碼，以手機掃描就可以聆聽字詞讀音，以及觀看短片學習如何運用卡牌字詞造句。另外，因為卡牌有不同顏色，如果玩家組成的句子夠長，就能出現彩虹七色，是設計上的小心思。他們期望遊戲可以幫助玩家自主學習及提升英語水平，具備與外國人進行簡單英語溝通的能力。

許尹圖同學提到，最初遊戲需要一小時才能完成，幸好在老師協助下聯絡本地桌遊商請教，獲建議引入計分制加快遊戲節奏，令遊戲時間大減一半至30分鐘。

萬鈞伯裘書院的學生隊伍成員包括（左起）林灝賢、鄧卓文、許尹圖、侯敏慧。（盧勁揚攝）

對獲獎感難以置信 形容首次出國比賽經驗難得

隊員伍對於能夠獲獎都感到十分高興，特別是宣布結果時都覺得難以置信。林灝賢笑言，從來沒有想過自己會獲獎，「聽到自己嗰名嗰陣，我都冇反應過嚟，都係同學提醒我，我先知我哋拎到呢個獎」。

侯敏慧同學亦說，「本身諗住係去試下，冇諗過真係會拎到個獎返嚟，聽到拎到個獎嗰一刻係好開心」，十分感謝學校及老師們的支持，相信獎項對未來升學有幫助。她又提到自己未曾出國比賽，認為是次比賽機會難得，可以提升英文能力、自信心及擴闊視野。

學生出發前勤加訓練 以自身為例鼓勵他人

帶隊老師莫菁兒（右一）及英文科老師楊穎婷（左一）。（盧勁揚攝）

帶隊老師莫菁兒表示，隊伍獲悉入圍後才發現同組對手都是歐美大學生，出發前為了爭取最佳表現，特意找不同老師幫忙作匯報訓練。她又提到評判最欣賞隊伍的準備充足，能夠於匯報時提供簡報及仔細的遊戲規則，更準備好整套遊戲卡牌。

英文科老師楊穎婷是隊伍的英文顧問，隊伍其中3人是她的學生。她說參賽學生英文成績不算突出，但著重遊戲傳遞正確的英文知識。她又提到卡牌上二維碼連結的英文讀音全由學生親自錄製，以此提升自身英文水平之餘，亦鼓勵他人即使英文能力不高也能設計英文教育遊戲並得到國際獎項。

萬鈞伯裘書院黃頴東校長（右三）。（盧勁揚攝）

萬鈞伯裘書院校長黃頴東感謝老師不斷尋找機會及空間，期望所有學生都可以參加一次本地或國際比賽。他指學生參加比賽的重點是能夠嘗試及從中學習，能否獲得獎項只是其次。他又認為學生隊伍於是次比賽之中奪獎，可見學生擁有創意及協作能力，能夠運用自己的知識及學習經歷設計遊戲，展現出21世紀的重要技能，感到十分高興。