教育城編程賽小學生虛擬智慧城市救生態　中學生AI助預測氣象獲獎

不少中小學生在STEAM教育下掌握到編程與虛擬人工智能（AI）的技能，成為他們發揮創意的最強工具。香港教育城與微軟合辦的編程大賽今年以「AI創想氣候藍圖」為主題，獲36間中小學參加，學生利用AI科技及編程技術設計方案，Minecraft小學組冠軍是蟬聯的聖安多尼學校，兩名小六學生製作虛擬智慧城市，構想出「智能生態監測器」等AI設備；伊利沙伯中學學生則利用氣候數據，以AI成功預測未來12小時的氣象數據，準確度媲美專業人士。



賽事早前公布得獎結果。

教育城今年第7年與微軟舉辦編程大賽，早前舉行7場工作坊獲逾140間中小學約500名學生參加，比賽則吸引36間學校參加。比賽結果日前公布，最終「Minecraft小學組」及「Minecraft中學組」冠軍分別是聖安多尼學校及高主教書院；「人工智能應用設計組」方面，聖公會曾肇添中學同時包辦冠軍及亞軍，而伊利沙伯中學則獲「AI天氣大比拼」組別冠軍。

聖安多尼學校蟬聯「Minecraft小學組」冠軍

聖安多尼學校的凌琛（左）與陳泳綝（中）蟬聯「Minecraft小學組」冠軍，副校長雷志榮（右）指學校會教授最基本知識，如學生有潛質，會提供平台如參加校外賽事，讓學生吸收經驗及學習新知識。

聖安多尼學校兩名小六生陳泳綝與凌琛，今次是蟬聯冠軍，他們花了一個月製作虛擬智慧城市「智新綠島」，編寫「智能地震、洪水、颱風探測器」、「智能生態探測器」等虛擬AI設備，監察島上生態和氣候，例如助海龜辨別水母和膠袋以防誤吃致死，以及實時監測陷絕種危機的大黃蜂生態等。

兩位同學都指早在幼稚園時期已開始接觸Minecraft，平日靠上網自學編程，覺得編程充滿變化，可發揮想法和創意，不像一般玩具限制玩法又死板。凌琛指今年為參賽加強資料搜集，特別到科學館學習生物多樣性知識，未來有興趣在編程上繼續發展。

伊利沙伯中學獲獎 校長：體驗科學探究的深度學習

伊利沙伯中學成功以AI模型計算過去氣象數據準確預測未來天氣，獲「AI天氣大比拼」組別冠軍。左為物理老師陳志濕，右為校長陳祥偉。

伊利沙伯中學的學生則以天文台提供包括氣溫、降雨量、濕度和風速等數據，成功建立模型準確預測天氣變化，組員需嘗試多種AI模型分析數據，亦要就輸入數據多寡、分析時間及準確度作出取捨，最終選定過去7日的數據，運算約半小時以預測未來12小時氣象數據，比賽中平均誤差僅為0.4°C，準確度高，連評審都大讚專業。

參賽同學都指，過程中面對不少困難及挫折，是一次學習解難及控制情緒的機會，他們即將升讀大學，未來有意繼續向工程、AI及物理等方向進發。校長陳祥偉亦指今次比賽對學生而言，是了解氣溫預測背後原理，利用AI進行體驗科學探究的一次深度學習。

曾肇添中學AI應用組別獲冠亞軍

聖公會曾肇添中學在「人工智能應用設計組」同時獲冠軍及亞軍，其中冠軍以AI憑影像協助辨識植物中的疾病情況，亞軍則亦AI協助分析餐飲中食物的碳排放量。左為STEM創新中心總監張天祐，右為校長王裕泰。

聖公會曾肇添中學在「人工智能應用設計組」同時獲冠軍及亞軍，其中冠軍以AI技術憑影像協助辨識植物的患病情況，亞軍則以AI協助分析餐飲中食物的碳排放量，並給予低碳飲食的建議。兩組同學都指，仍需改善AI辨識的準確度，未來想增進發出AI指令及數學運算方面的知識。學校STEM創新中心總監張天祐指，學校提供AI基本知識以外，主要是陪伴學生解難，從旁提供點子，一同商討可行性及改良方向，欣喜學生在比賽中成長。

至於在「Minecraft中學組」獲冠軍的高主教書院，兩名同學以保育濕地為主題，同學們希望提高市民保育濕地意識，參考海外經驗構想出切合香港濕地的保育方案，希望未來可與IT公司持續發展，以科技監測候鳥與其他生物的行為變化。

教城將推編程、AI自學課程及實時教學

魏遠強表示，11月將推出以廣東話教授編程及AI的自學課程和實時網上課程，助學生在家中學習相關技能。

教城行政總監魏遠強指「今年學界對賽事非常踴躍，出現不少高水平作品，因應編程及AI等急速發展並對學生未來十分重要，會持續加強對學生的相關支援，包括在11月新推出以廣東話教授的自學課程，小學會以編程設計小遊戲，中學則教AI應用及道德，各設約6小時課程供同學們反覆觀看學習；另11月底計劃推出真人教授的相關實時網上課程，供有興趣的同學參與。