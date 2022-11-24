校園天地｜萬鈞伯裘書院：活的教育．培育全球創新學習者論壇

萬鈞伯裘書院一直秉持「人人可教．皆可成材」的理念，提倡「活的教育（ACTIVE Education）」的教學模式，透過創新教育及多元體驗，豐富學生的學習經歷，啟發學生的創新思維。本校獲「優秀STEM學校」及「全國十佳科技教育創新學校」佳績，並獲政府資訊科技總監辦公室選為全港八間中學之一，舉辦資訊科技增潤計劃。本年度初中已全面推展人工智能（AI）課程及STEAM科創課程，並成為中大賽馬會智為未來計劃（AI for the future）領袖學校，以推動培養創新STEAM人才。自2021-2022年度起，本校設有中一級英文班，培育學生運用英語的信心，提供具國際視野的人才。（內容由萬鈞伯裘書院提供）



萬鈞伯裘書院將於十二月二日舉行「ACTIVE Education in 21st Century活的教育．培育全球創新學習者」論壇。（萬鈞伯裘書院提供）

本校藉遷校十五週年之際，將於十二月二日，舉行「ACTIVE Education in 21st Century活的教育．培育全球創新學習者」論壇。論壇將由兩位星級講者「薯片叔叔共創社」Esperanza創辦人曾俊華先生及澳洲Global Capacity Building Facilitator(NPDL) Mr. Max Drummy 作創新教育主題分享，活動亦設創新教育及深度學習crossover 交流環節，由萬鈞伯裘書院黃頴東校長、薯片叔叔共創社共同創辦人陳嘉怡女士、香港資優教育學苑院長黃金耀博士、香港新興科技教育協會創會會長洪文正先生、中華基督教青年會小學程志祥校長及瑞銀集團軟件工程師朱耀威先生，與參與人仕交流創新教育發展趨勢，分享創新教育及度學習新點子。

活動詳情如下：

日 期：2022年12月2日（星期五）

時 間：2:30 p.m. - 4:30 p.m.

地 點：萬鈞伯裘書院 禮堂（天水圍天華路51號）

主題分享環節：「薯片叔叔共創社」Esperanza創辦人曾俊華先生及澳洲 Global Capacity Building Facilitator（NPDL）Mr. Max Drummy

活動可於 https://www.mkpc.edu.hk/openday 報名，如有任何疑問，歡迎致電本校24482960 與陳凱怡小姐查詢。

（內容由萬鈞伯裘書院提供）

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