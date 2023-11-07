校園天地｜中港體藝相交流　陳呂活動樂悠悠

近月，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學展開了一系列豐富多彩的學習交流體驗活動，著重於促進中港學生之間的交流與合作。這些活動包括多個大灣區交流團、海外交流團，以及由本校舉辦的拳擊邀請賽，旨在通過不同形式的交流，拓寬學生的視野，推動社區與社區之間的交流，同時向世界展示香港的魅力。（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



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在剛過去的暑假中，本校組織了多個大灣區交流團，讓學生有機會到廣州圓玄花都中學和奧林匹克中學等內地中學進行聯繫、交流和共同發展。這些交流團為本校學生提供了與內地中學生互動的平台，讓他們了解不同內地中學的特色及教育體系。

其中，本校學生與花都中學學生聯合參與誦讀比賽，穿上花都中學的校服，兩地學生融為一體，透過集誦中華經典美文，互相觀摩和學習。除了加深同學對中華文化的認識外，亦加強了兩地學生的交流和連繫。

學生穿上花都中學的校服，參與聯合誦讀比賽。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

另外，本校學生亦參與了由廣州奧林匹克中學舉辦的大灣區系列手球比賽，與廣州多間中學的手球隊伍進行球技上的切磋。過程中，同學透過體驗不同的技術水平和戰術，了解到自身的不足，學習到各球隊的優勝之處，亦強化了實戰策略。在球場以外，兩地學生亦爭取機會互相交流練習心得，分享各自的經驗和練習趣事，認識不同的練習模式和戰術。同時，本校學生到訪了廣州奥林匹克體育中心，曾舉辦全國運動會的主賽場地，他們知道自己有幸在這個大場館進行訓練，都格外珍惜這個機會。通過這些體藝交流活動，兩地學生獲得了寶貴的學習經驗，並且得以建立長遠的友誼關係。

此外，本校是全港首間在禮堂內搭建一個標準擂台比賽的中學。本校在新學年開始前與中國香港拳擊總會舉辦了一場精彩的大灣區拳擊邀請賽，特別邀請了內地的中學生前來參加，互相觀摩與切磋交流。旨在為學生提供一個實踐技能和展現自我才華的舞台，同時也加強了中港學生之間的文化交流。這場比賽不僅展示了兩地學生的心理素質與體育才能，也促進了中港學生之間的友誼和相互學習。透過拳擊正向的力量，讓兩地青少年培養專注、耐力，更了解自己的潛力和能力，並勇於克服困難，取得成功。

大灣區拳擊邀請賽現場。（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

本校學生鮮有機會離開亞洲，早前，本校不僅舉辦到大灣區的交流團，還有前往德國、丹麥和荷蘭進行為期12天的北歐行。這次旅程充滿了活力和收穫，讓學生對這三個國家留下了深刻的印象。

北歐地區的空氣清新，景色怡人，文化獨特，人們也友善而熱情。隨團的學生對這些國家有著極為正面的感受與印象，特別是歐洲國家擁有豐富的傳統和獨特的藝術，學生們參觀了博物館和藝術展覽，深入了解了這些國家的歷史和藝術遺產。在這次交流中，學生對北歐的皇室禮節、習俗以及歐洲人對契約的重視等，讓學生擴闊眼界，例如：守時的定義，早到十五分鐘是基本的禮節等。這些細節讓學生好好反思自己對時間的觀念，並對北歐的價值觀有了更深入的理解。

最令學生難忘的是北歐人的友善和熱情。他們樂於結交新朋友，並毫不避忌地表達自己。同時，他們也願意分享自己的生活經驗，讓學生們更深入地了解北歐的生活方式。是次歐洲之行大大擴展了學生們的視野，開拓了他們的文化視野，並對歐洲人的價值觀有了更深入的理解。學生將永遠珍惜這段寶貴的經驗，並希望有機會再次回到這個迷人的地區。

本校彭家強校長表示，學校將繼續配合政府政策，不斷推動學生的全人發展，並致力讓學生有所成長。他強調，舉辦多元學習體驗活動的目的是培養學生國際視野和跨文化交流能力的重要途徑，也是學校貢獻社區和國家進步的重要舉措，使他們成為未來社會的中堅力量，為香港的繁榮和發展作出積極的貢獻。

未來，本校將進一步擴大舉辦活動的範圍，引入更多類型的交流團、活動和比賽，以促進中港兩地學生之間的交流。這不僅有助於本校學生的全人發展，還能夠增進他們對中國的了解，並把香港的優秀文化和價值觀向世界推廣。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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