校園天地｜皇仁書院30名學生及舊生入青山醫院體驗　撞見大師兄

皇仁舊生會10月13日下午安排青山醫院成人精神科部門顧問醫生鄭蓋民醫生（1989畢業校友），率領約30名學生及舊生參觀該院精神健康體驗館，認識多項精神健康課題，參觀期間更撞見大師兄精神健康諮詢委員會主席黃仁龍口述歷史。



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該館為皇仁書院安排這次參觀活動，讓同學實地了解本地精神科服務、治療及精神病人支援的發展，包括舊生會名譽會長、精神健康諮詢委員會主席黃仁龍資深大律師有份參與的口述歷史項目。此外，同學親身透過虛擬實境模擬體驗病人的感覺，並聆聽朋輩支援工作員分享患病期間的病徵和康復過程，加深認識、接納及尊重精神病人，同時學習應對學業壓力。

參觀活動包括舊生會名譽會長、精神健康諮詢委員會主席黃仁龍資深大律師有份參與的口述歷史項目。（皇仁舊生會提供圖片）

參觀對有意於大學升讀醫科的同學特別有意義，同學亦藉參觀期間與鄭蓋民醫生及團隊深入討論生物及臨床方面的問題。

參觀活動是舊生會支援校方其中一項關注項目，即促進學生身心靈健康的活動之一，同時響應10月10日世界精神衞生日。

（內容由皇仁舊生會提供）

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