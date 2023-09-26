校園天地｜香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學　培育孩子茁壯成長

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學一直以人為本，除了首要關心學生的均衡發展外，也考慮家長的需要和關注點。故此，石小正於本學年推行多項優化措施。（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）



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增聘外籍英語教師 提升學生的英文興趣和能力

石小十分重視英文科的發展，深諳為學生營造良好學習英語環境的重要性，故此，石小於本學年聘請了4位外籍英語教師（NETs），積極推動各個年級的英文課程改革，優化課堂學與教。於一、二年級的英文課，本地和外籍英語教師均會每堂同時進入課室，施行多元化的協作教學，逐步增加學生接觸英文的深廣度；於三、四年級設STREAM* in English課程，使英語學習更為實用和富趣味；於五、六年級運用電子化前後測進行英文學習分析，透過AI人工智能了解學生的學習強弱項，以作出恆常跟進。石小為同學舉辦不同種類的英語課程和活動，透過頻繁的日常交談，成就多聽、多說的真實英語學習環境，配合針對性的學習，提升學生應用英語的信心及興趣。

*S=科學 T=科技 R=閱讀 E=工程 A=藝術 M=數學

強化STREAM教育 培育21世紀人才

石小在推動STREAM發展方面一向備受讚賞，致力推行創科教學，讓每一個學生都能動手、動腦地愉快學習，為他們的未來發展奠定堅實的基礎。現時，每個年級均設STREAM活動，透過活用「POE三步曲」（Predict預測、Observe觀察、Explain解釋）多元學習策略，讓學生從親身體驗中，掌握不同學科知識與技能的綜合能力，並通過廣泛的閱讀培養出創造、協作和解難能力；於各級資訊科技課堂中加入編程內容，循序漸進地提升學生對編程的知識，啟發在日常生活中的數碼創意，學習運用科技造福人群，使他們具備創新思維及成為一個具備資訊素養的良好公民。

年級｜STREAM活動／編程學習舉隅

一｜驚奇的空氣實驗、ScratchJr(1)、閃光電筒

二｜神奇的聲音實驗、Code.org、自製指南工具

三｜改變溫度的奧妙、ScratchJr(2)、下雨警報器

四｜氣流的力量、Scratch 3.0(1)、Micro:bit(1)、水質感應器

五｜電力實驗、Scratch 3.0(2)、Micro:bit(2)、音量感測器

六｜大氣壓力實驗、Micro:bit(3)、造橋行車



全人教育 推展健康的生活方式

石小多年前已把武術元素加入體育課堂內，讓學生體驗武術活動，內容包括初小的手步形操及高小學習的一路長拳，讓學生從中學會尊重，懂得長幼有序，行禮鞠躬，尊師重道，克己復禮等傳統中國文化的精神。本學年，更會在課堂中加入雙截棍、太極等體驗課，並於課後訓練武術隊精英，參與比賽或表演。此外，石小設有游泳、攬球、男女子足球等課程，促使每位學生都能健康成長和發展。石小亦為學生悉心編排全新的全日課堂時間表，配合教育局的課程更新建議，為他們安排每天100分鐘休息時間，讓他們享有足夠的休息和遊戲時間，及與同學有較多相處的機會；當中具備足夠的彈性課時，例如設有導修課，以減輕學生和家長的課業壓力。

長全日制 課餘活動更見精彩

不可不提的，是石小的長全日制課餘活動，包括十多組課後功課支援班和提升班（分為1.5小時和3小時兩類）、多種中樂班、大提琴／低音大提琴班、男女子足球、籃球、田徑、SmartSTREAM Kids、各種編程班、LEGO、奧數、獅藝、武術、舞蹈、手鐘手鈴、書法、國畫、兒童畫、中英普朗誦、各類拔尖班等，讓學生在課餘得到更全面多元的學習和照顧，進一步發展技能和學會與人相處，並學習堅毅忍耐，達至更佳的價值觀和品德教育。

加強公民及品德教育 培養正面價值觀

本年度，石小推行「做個中華好兒女」校本主題，以節日貫穿全年各科活動，例如在中秋節舉行「慶中秋迎國慶」活動，共吃月餅、猜燈謎及提燈；在重陽節舉行「九九話重陽」活動，製作茱萸香囊；在農曆新年舉行「慶團圓」活動，認識攢盒及賀年食品的寓意；在國際婦女節舉行「三八婦女節」活動，製作心意卡送予家中婦女長輩；在勞動節舉行「動起來」活動，分享勤勞美德的偉人及介紹清潔活動；在端午節舉行「『糭』有一份『情』」活動，讓學生認識端午節新詩、製作小龍舟以及手工糉。透過不同科組的「自然連繫」和「有機結合」，讓學生加深認識中華文化，並培養優良的品德，以及對國家、民族及社會的認同感、歸屬感和責任感。

「星級戰士」特別課業 強化學生的自主學習能力

為了讓學生在長假期善用所學知識，石小設計「星級戰士」任務，讓學生根據興趣及能力選擇適合自己的星球任務，完成特別課業，例如以中文或英文短片記述一次遊玩經歷或學會的技能、設計一項與STEAM有關的活動、設計WhatsApp stickers並說明創作理念、設計健體操新動作及製作立體創意閱讀報告等。每位得獎戰士可在已征服星球中的Super Boss或Big Bosses獎賞表中，自由選擇獎賞，包括「校長與你打Switch Game」、「副校長當你一日司機」、「和老師單車遊」、「自選玩具」、「老師教你玩Magic」、「和老師打籃球」等。石小藉着讓學生自主選擇任務，提升他們的自我管理能力，發揮創意，增強溝通能力與自信心；藉不同的獎賞激發學生的學習興趣，加強推動力。

石小堅信教育工作由心出發，透過與家長及外界的緊密溝通和合作，進行全人教育，讓學生發揮潛能，得到全面的身心發展，在成長的過程中柔韌地面對各種環境和挑戰，承擔責任，成為社會上寶貴的資源。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）

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