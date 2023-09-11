校園天地｜東華三院郭一葦中學開學禮　蘇慧音激勵學生追夢

東華三院郭一葦中學於9月4日舉行了意義非凡的開學禮，為新學年揭開了序幕。郭中非常榮幸可以邀請到香港奧運乒乓球將蘇慧音擔任特別分享嘉賓，並透過一場精彩的乒乓球友誼賽，激勵學生們追尋夢想和追求卓越。



學校全體師生當天齊聚禮堂，熱烈歡迎新學年的到來。蘇慧音的出席令開學禮倍添色彩，作為香港奧運乒乓球界的代表，她展現了自己卓越的運動才能和對運動的熱情，並藉著分享自己的運動經歷、如何克服傷患和心理壓力的故事，勉勵全體學生須不懼艱辛勇往直前，方能邁向成功，鼓勵一眾莘莘學子勇敢尋找自己的夢想、追求卓越。此外，蘇慧音還與郭中師生進行友誼賽，參與的師生均獲益良多。

文可為校長表示本學年的開學禮不僅是歡迎學生們踏上新的學術旅程，更希望通過蘇慧音的參與，向他們傳遞堅毅和追求卓越的價值觀。

東華三院郭一葦中學的開學禮的完滿結束，為新學年注入了激情和動力。學生們在蘇慧音的啟發下，將勇敢地追尋自己的夢想，並努力實現自己的目標。學校希望這次難忘的開學禮將成為學生們成長道路上的重要里程碑，激發他們於學業和運動中不斷超越自我。

（內容由東華三院郭一葦中學提供）

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