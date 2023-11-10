校園天地｜屯裘龍舟校隊師生一心 勇奪雙金殊榮
裘錦秋中學（屯門）今年4月成立龍舟隊，短短半年間已在多個學界比賽屢獲佳績，最近賽事於上周六（4日）進行，校隊在香港龍舟錦標賽2023（500米） 中學公開錦標賽及中學混合錦標賽奪得雙金殊榮，擊敗傳統名校勁旅。（內容由裘錦秋中學（屯門）提供）
為了培育學生團體合作和永不言敗的精神，裘錦秋中學（屯門）決定成立龍舟隊，由初時的14人擴展至32人，當中有不少同學成為港青成員，亦有女同學自薦加入，學校有幸得到龍舟港隊先進隊代表梁永樂教練、洪曉旭教練，以及校友的協助，日夜陪伴學生苦練「落槳拉水」和「回槳準繩」。
梁教練認為「這個看似十分簡單的動作，卻是取勝關鍵。即使一名專業運動員要在高壓情況下把動作做到準確無誤，都絕非易事，所以屯裘龍舟隊在這方面花了不少功夫，而且學生鬥志和心理質素日漸提升，如今獲取佳績絕對是實至名歸」。
港青成員朱家賢同學對是次比賽成績感到滿意，同時感激教練及隊友的付出，「勝利並非偶然，每次練習都是成功的基石，他們的陪伴和鼓勵是驅使我努力向前的動力」，同是港青成員的陳鴻明同學感謝學校支持，「比賽當天校長、老師，家長，以及一眾校友到場支持，對我們來說，實在是很大鼓舞，我將本次比賽勝利獻給他們」。
校隊亦得到家長支持，隊員高清陽的家長表示「為孩子和其他同學奪金而感到驕傲，看到孩子的成長和變化，證明學校功不可沒，感謝學校所有老師對孩子的用心栽培」。
校長陳月平博士樂見學生在體藝方面的成就，「十分欣賞本校龍舟隊的付出，成績正體現校訓『自強不息』，只要憑着堅毅精神，一點一滴不斷努力，最後必會成功」。
這次比賽後，龍舟校隊期望往後參加更多比賽，以達至更高水平，同時希望在本港推廣龍舟運動，為學界出一分力。
（內容由裘錦秋中學（屯門）提供）
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