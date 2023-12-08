STEAM｜九華學生推駕駛安全APP獲亞太區獎項　只需手機近乎零成本

科技發明源於生活體驗，九龍華仁書院4人學生團隊因1次乘搭貨車的不愉快經歷，令他們反思如何協助司機專心駕駛，決定研發一款近乎零成本，專門監測司機是否專心駕駛的手機應用程式「智駕勢」。研發過程並非一帆風順，但他們在老師和師兄的指導，不斷改善程式，最終在政府資科辦舉辦的「2023香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」中榮獲金獎，更於「2023亞太資訊及通訊科技大獎」（APICTA）獲得高中學生類別優異獎。



團隊除了希望為港爭光之外，亦希望程式能於社會廣泛應用，例如正聯絡運輸和保險公司提出合作協助司機專心駕駛，希望減少車禍。



九龍華仁書院中五學生陳浚賢（前排左一）、朱紹讚（前排中）、梁顯恩（後排中）、葉承希（前排右一）因一次生活經歷，研發出監測司機是否專心駕駛的手機應用程式「智駕勢」。（盧翊銘攝）

九龍華仁書院4名中五學生葉承希、朱紹讚、陳浚賢和梁顯恩組成隊伍，研發手機應用程式「智駕勢」，源於他們曾乘搭大型貨車搬運樂器，期間司機駕駛時除了聽電話外，還以手機瀏覽社交平台和通訊軟件，令他們深感不安。及後他們收集資料，更發現本港大約四分之一車禍成因與司機不專心駕駛有關，所以希望利用科技協助司機集中精神專心駕駛。

「智駕勢」手機應用程式最初版本曾出現不少問題，他們參加比賽都空手而回。陳浚賢憶述最初「司機轉入迴旋處時，系統就會不斷誤鳴，反而影響司機駕駛」。梁顯恩更笑指，「即使作出調整，系統都無法理解駕駛實際情況」，慶得老師和畢業後在國外留學的師兄指導，加上團隊在網上自學，逐一解決問題，甚至參賽前的晚上仍然更新系統，務求盡善盡美。

另外，與現時同類產品和工具相比，「智駕勢」的特點是零成本，只需使用手機即可，所以有信心能廣泛應用，從而減少交通意外。

「智駕勢」根據司機駕駛時間和分心次數來計算分數。（盧翊銘攝）

除解決技術問題外，團隊亦需要在比賽中介紹產品，因此演講技巧都是一大挑戰。朱紹讚笑指由於有時間限制，演講內容需作取捨；葉承希更說，沒有想過可以殺入決賽，當時更面對評審排山倒海提問，形容團隊「搞盡腦汁去回答問題」，但最終榮獲金獎，甚至成為校內近年在同類型比賽獲獎的隊伍，令他們感到又驚又喜。他們於12月更代表香港參加「2023亞太資訊及通訊科技大獎」，獲得高中學生類別優異獎。

團隊在「2023香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」中榮獲金獎。（盧翊銘攝）

團隊下一步希望將發明推廣至應用層面，現時正聯絡運輸公司讓車隊司機駕駛時使用「智駕勢」。同學們重申，「智駕勢」是一個特別計分系統，「並非懲罰司機，逼他們要專心開車，反而鼓勵司機安全駕駛」，因此會根據司機駕駛時間和分心次數來計算分數，若司機累積一定分數就能晉升等級；如果新發明獲保險公司垂青，更可以進行獎賞計劃。

九龍華仁書院STEM教育委員會主席李海峻老師表示，目前學校向學生提供STEM教育，未來將加入藝術（art）元素，希望學生發展更全面。他指，現時校方採用3層STEM教育架構，「for all」代表全部學生在電腦和科學科目接受基礎知識和倫理，「for some」即是每一個年級有30至40名學生表現比較突出，獲邀參加星期六的增潤班，「for elite」意指個別學生因出色表現而加入校隊，每一個年級大約10人。

他表示，是次獲獎的4名學生都是校隊一份子，見證他們將過往不愉快乘車經歷，轉換成研發「智駕勢」的動力，「其實做到出來已經很開心了…最後獲得獎項更加錦上添花」。