校園天地｜九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑

早前國際著名雕塑家、中國美術館館長吳為山教授到訪九龍三育中學，舉行講座，題為：「給孩子們的大師講堂」，中國宋慶齡基金會作為主辦方之一。（內容由九龍三育中學提供）



吳為山教授從事雕塑創作20多年，曾創作600多件歷史人物雕塑，先後出版不少著作及畫冊，在世界各地舉辦個人作品展，作品遍佈多個國家。吳教授通過中國文化人系列雕塑作品，寫就了一部雕塑的文化史，被譽為「時代造像者」。

九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑。（九龍三育中學提供）

講座分為四部份：分別是1.我的藝術故事；2.我的香港故事；3.以寫意雕塑為中華歷史傑出人物造像；4.寄語青少年。

吳教授在講座中為同學講解他的創作心路歷程、個人與香港的情緣。他鼓勵同學們，無論用什麼材料做雕塑，都要對所雕的內容有所瞭解，包括對中華民族的歷史，一些優秀人物、優秀文化的歷史；而且要在動手之前，跟雕塑的內容進行對話，這樣創造出來的作品才能活靈活現。吳教授寄語青少年，藝術是在不斷向前走的，要不斷地創新。最後，吳為山說，在藝術領域，啟發性教育很重要，不應該用成人的思想去代替孩子的想像，和孩子們孩子們多探索奇妙的美學世界，要認識美、享受美、創造美。

九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑。（九龍三育中學提供）

吳為山曾為不少知名中外的人物造像，席間亦講解了部份作品，包括：《舉杯邀明月—詩人李白》青銅像、《雷鋒像》、《宋慶齡與她的國際友人》、《國學大師饒宗頤》、《中文大學前校長高錕》立像等等。

九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑。（九龍三育中學提供）

最後，吳教授與同學們快樂地與一起即興創作，展現一顆赤子之心，教導同學創作陶藝藝作品：「牛」。席間訪問1C班鍾濠希同學，他跟著吳教授的指導完成了陶藝作品，獲教授讚許。

九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑。（九龍三育中學提供）

鍾同學表示：「起初以為要揑一隻牛是很困難的事，但後來發現只要堅持去做，跟着教授的步驟，一步一步地完成，原來自己也是可以做到的。創作的時候就好像發現新大陸般大開眼界……」 最後吳教授將即興作品《老子出關》，贈與學校留念。感謝吳教授將美學的種子播下，願能在同學的心中發芽綻放，厚植家國情懷，為實現夢想而努力奮鬥。

九龍三育中學—雕塑大師吳為山與同學們的童心同塑。（九龍三育中學提供）

（內容由九龍三育中學提供）

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