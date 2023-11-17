校園天地｜「想嘜都得」展覽開幕禮　培僑書院啟發學生創意潛力

培僑書院於11月2日至13日攜手雞仔嘜品牌，在K11舉辦「想嘜都得」設計藝術展覽，並於11月4日上午舉行開幕禮。培僑教育機構發展總監周世耀先生、培僑書院總校長吳育智先生、培僑書院校長室成員、香港設計中心高級項目經理胡皚妍女士、雞仔嘜及Carnaby Fair代表共同出席典禮。這是香港首個跨學科合作展覽項目，吸引了大批市民到場參觀。（內容由培僑書院提供）



「想嘜都得」以啟發學生創意和設計思路為創辦目標，透過商校合作的模式，推廣設計思維，共構想像空間，促進共創文化，提高藝術和設計在社會中的價值。展覽將商業品牌及社會發展融入視覺藝術，彰顯社、商、校三方協作的影響力，讓學生能夠接觸到生活在不同時代、階層和文化背景下的社會人士，啟發學生從不同角度思考問題。

「想嘜都得」展覽開幕禮，培僑書院啟發學生創意潛力。（培僑書院提供）

培僑書院吳育智總校長表示，培僑書院重視啟發學生創意潛力，培養其社交觸覺和同理心。此次展覽非學校主導，而是學生發揮創意，走出課室，融入社區，將社、商、校相結合。學生為今日的展覽準備了一年多時間，70多隻雞仔作品，凝聚了同學們的創意和同理心。

「想嘜都得」展覽開幕禮，培僑書院啟發學生創意潛力。（培僑書院提供）

培僑書院學生代表陳姵妤同學分享了自己的創作歷程，她與同學們一起探訪香港老年學會中心，於社區與老人家交流，通過記錄長者多年前在工廠製造玩偶時黏貼皮毛的經歷，獲得了創意靈感，製作出獨具一格的雞仔作品。

「想嘜都得」展覽開幕禮，培僑書院啟發學生創意潛力。（培僑書院提供）

「想嘜都得」展覽設有兩個展覽區域供公眾觀賞，全城市民均可一睹學生與藝術家的創意傑作，感受與眾不同的雕塑設計。

（內容由培僑書院提供）

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