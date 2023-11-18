英華書院正申辦IAL課程　中一將錄取80外校生｜附校長面試貼士

【升中 / 直資】深水埗直資中學英華書院今日（18日）舉行中一入學簡介會，校長陳狄安表示，學校正向教育局申請開辦IAL（International Advanced Levels，國際普通教育高級程度證書）課程，預料最快2至3年內可以於中五級推行。中一收生方面，24/25學年將有80個中一學位供外校小六學生申請，只設一輪由學校老師主持的單對單面試。他期望報讀學生於面試時展現自信，並能說出報讀原因，「唔係人哋報就報」，因為學校希望新生珍惜入學機會及享受校園生活。



最快2至3年內開辦IAL課程 提供約50至60個學額

陳狄安表示，由於英華屬男校，學生對數理科目較感興趣，所以IAL的科目會以數理科為主，之後逐步發展其他科目。學校計劃根據教育局設定的上限，提供不多於學生總數三分一的學額，料每年可提供約50至60個學額。

被問及為何開辦IAL時，陳狄安解釋因IAL課程更能與DSE課程互相配合，而校內調查亦獲九成家長支持學校開辦課程；至於學費方面目前未有定案，但相信會與DSE課程學費有分別。

滿足成績及操行要求即獲面試機會

至於中一收生方面，陳狄安指去年接獲約1,800人報名，扣除部份不合要求的申請後，約有1,400人獲安排面試，預料今年亦會收到不少申請。學校24/25學年將提供202個中一學額，其中80個將公開取錄外校生。

申請學生只要中、英、數、常及操行獲B級或以上，都會獲安排面試，如果在音樂、體育、藝術表現卓越，有可能獲安排即場測試，例如擅長游泳的學生可於校內泳池參加水試。至於面試將以口試進行，問題會涉及學生的語文及數理能力。

收生計分方面，面試佔45%、教育局成績次第佔45%、其他課外活動佔10%。陳狄安指，學校每年都會有十多個特別名額取錄於音樂、體育、藝術表現突出的學生。另外，本年度收生申請只設網上報名，不接受實體表格，家長可透過網上提交所有資料，包括課外活動證書或個人最佳紀錄數字。

被問到面試貼士，他稱希望看到學生的自信之外，並期望學生能夠於面試環節突顯自己的語文能力，並能回答所有的老師提問。