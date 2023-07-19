DSE放榜｜英華榜眼屬早產嬰　成醫生常客　激發立志做醫生

中學文憑試今日放榜，英華書院誕生一位「榜眼」，取得6科5**的佳績。「榜眼」張子健早前已獲港大醫學院提前取錄。他說，因早產出生，自小免疫力差，成為醫生常客，因獲得醫生悉心治療，促使他立志成為醫生，救治及醫治病人。



英華書院的考生張子健於文憑試取得6科5**「榜眼」的成績，他除英文及數學延伸單元二（M2，代數與微積分）取得5*外，其餘科目考獲5**，包括選修的生物、化學及物理。他早前經直接取錄計劃入讀港大醫學院。張子健表示，他在母親懷胎七個半月出生，屬早產嬰，自小免疫力差，不時要求醫，醫生時常安慰他毋須擔心，這個經歷促使他立志成為醫生，救治及醫治病人。

本港公營醫療系統嚴重缺人，張子健希望成為行內「新血」，協助改善人手不足情況，又贊同政府輸入海外醫生作為緩解方法。他說，雖然不少人會選擇海外升學甚至移民，但他認為本港現有的兩間醫學院水準很高，加上在港生活多年，所以決心留港發展，若讀醫期間赴海外交流亦不會抗拒。

今屆狀元數目減少 校長陳狄安：料巧合

英華書院校長陳狄安表示，對於今年整體成績感到滿意，也「可以再好啲」，透露該校有學生於放榜前已獲得海外大學無條件錄取，有同學經校長推薦入學計劃取得獎學金。他形容，今屆DSE同學經歷疫情，「有得返下又無得返下」，最終能考獲如此成績，值得嘉許。對於今屆狀元數目減少，陳認為是「巧合」，「（做狀元）要做咁多科都咁強，咁啲位係有拉curve成份。」